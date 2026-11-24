La mujer realizó dos presentaciones policiales en noviembre, en medio de un conflicto judicial por el cuidado de la menor. La Fiscalía prevé escuchar a ambos progenitores y evaluar la situación familiar.

Hoy 06:43

Una abogada denunció a su expareja, un conocido kinesiólogo, en el marco de un conflicto familiar por la situación de su hija de nueve años. La mujer realizó dos presentaciones policiales, los días 17 y 22 de noviembre, en las que expuso distintos episodios que atribuyó al hombre.

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Según publicó El Liberal, la pareja estuvo casada durante 15 años y se separó legalmente el 2 de noviembre de 2025. En octubre de este año, un juez de Familia habría dispuesto que la niña quedara bajo el cuidado de su padre.

En ese contexto, la abogada denunció presuntos episodios de violencia física y psicológica. A raíz de su estado de salud, incluso habría requerido internación en un centro médico privado.

La última presentación estuvo relacionada con un episodio ocurrido en la vivienda de la madre de la denunciante, en el barrio Alberdi. Según su relato, allí se encontraban ella, su madre y la niña cuando llegó el kinesiólogo. La mujer cuestionó su presencia porque, según sostuvo, existía una restricción judicial que le impedía acercarse.

De acuerdo con la denuncia, se produjo una discusión que incluyó gritos y el llanto de la menor. Posteriormente, el hombre se retiró del domicilio junto con la niña.

A partir de las presentaciones, intervino la fiscal Silvia Jaime, quien aguardaba la comparecencia de ambos progenitores para recibir sus declaraciones y avanzar con las actuaciones correspondientes.

Uno de los aspectos centrales de la investigación será establecer cómo afecta el conflicto a la niña. Para ello, se prevé la intervención de psicólogos y profesionales especializados, que deberán evaluar su situación emocional y las condiciones en las que se desarrolla la disputa familiar.