La actriz, que ya dio vida al personaje mediante captura de movimiento y voz en el videojuego God of War Ragnarök, retomará su papel en la adaptación televisiva que prepara Prime Video.

Hoy 06:37

Deborah Ann Woll formará parte de la serie live-action de God of War, la adaptación televisiva de la popular franquicia de videojuegos que desarrolla Amazon Prime Video. La actriz volverá a interpretar a Faye (Laufey), personaje al que ya dio vida en God of War Ragnarök, lanzado en 2022.

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De esta manera, Woll trasladará su interpretación del videojuego a la producción televisiva, en una continuidad poco habitual entre el reparto de una obra original y su adaptación. En la historia, Faye es la esposa fallecida de Kratos y madre de Atreus, cuya muerte constituye el punto de partida de los acontecimientos narrados en el videojuego de 2018.

La serie estará protagonizada por Ryan Hurst, quien interpretará a Kratos, mientras que Callum Vinson dará vida a Atreus. El elenco también incluye a Mandy Patinkin como Odín, Ólafur Darri Ólafsson como Thor, Teresa Palmer como Sif, Sonya Walger como Freya y Ed Skrein como Baldur.

El proyecto está desarrollado por Ronald D. Moore, responsable de producciones como Outlander y Battlestar Galactica. La adaptación contará inicialmente con dos temporadas y estará basada en la etapa nórdica de la franquicia, que comenzó con el videojuego God of War de 2018.

Por el momento, Prime Video no anunció una fecha de estreno para la serie.