Támara Ladino, una mujer de 29 años, fue encontrada sin vida tras un trágico accidente náutico en Alejandra, Santa Fe, donde la lancha en la que viajaba chocó contra un tronco sumergido.

Hoy 04:36

La búsqueda de la joven Támara Ladino concluyó de manera trágica tras un accidente náutico que tuvo lugar en el río Alejandra, en la provincia de Santa Fe. Este lunes, alrededor de las 11.30, la Unidad Regional XIV confirmó el hallazgo sin vida de la mujer, de 29 años, quien había desaparecido desde el domingo por la tarde cuando la lancha en la que viajaba chocó contra un tronco sumergido.

El accidente ocurrió aproximadamente a las 15.30 del domingo 22 de noviembre, a unos mil metros del camping de Alejandra. En la embarcación viajaban seis personas, entre ellas Támara, tres adultos y tres menores. Durante la navegación, el impacto con el tronco causó que la lancha perdiera estabilidad y todos sus ocupantes cayeran al agua.

Según informes, Támara Ladino se encontraba en la proa de la lancha y fue la única que no logró salir a la superficie tras el accidente, lo que llevó a un despliegue inmediato de un operativo de búsqueda que incluiría a diferentes cuerpos de rescate y colaboraciones locales.

A partir de las 6 de la mañana del lunes, se reanudaron las tareas de búsqueda, coordinadas por el jefe de la Unidad Regional XIV. En este operativo participaron efectivos de la policía, Bomberos Voluntarios de Alejandra, embarcaciones de la Prefectura Naval Argentina y vecinos de la zona que ofrecieron sus propias lanchas para ayudar en la búsqueda.

La situación se tornó más compleja debido a las condiciones del río y a la necesidad de realizar un rastrillaje exhaustivo en el área del accidente. Para ello, se incorporaron buzos tácticos y drones, aumentando la capacidad de búsqueda y permitiendo que las autoridades ampliaran el área de búsqueda.

Finalmente, tras intensas horas de búsqueda, las autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo de Támara Ladino en la mañana del lunes, poniendo fin a la angustiante búsqueda que había comenzado el domingo. Este trágico suceso ha conmocionado a la comunidad local, que se unió en la búsqueda y ha expresado su pesar por la pérdida de la joven.