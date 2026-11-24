Un accidente de tránsito en Cerrillos resultó en la muerte de un hombre de 35 años y dejó a otro herido, lo que ha llevado a las autoridades a investigar las circunstancias del siniestro.

Hoy 01:40

En la madrugada del lunes 23 de noviembre, un trágico accidente de tránsito tuvo lugar en Cerrillos, ubicado sobre la ruta nacional 68, a la altura del kilómetro 168. Un hombre de 35 años perdió la vida como consecuencia de un violento vuelco, mientras que su acompañante, un hombre de 33 años, resultó herido pero se encuentra estable. El siniestro ocurrió alrededor de la 1 de la madrugada, cuando el automóvil, que circulaba en dirección norte-sur, perdió el control por causas que aún están siendo investigadas.

El vehículo terminó volcado sobre la banquina, lo que provocó un impacto devastador para el conductor, quien no logró sobrevivir al accidente. Según las primeras informaciones, el acompañante pudo sobrevivir, aunque se encuentra bajo observación médica. Este lamentable hecho ha resaltado la necesidad de una mayor conciencia sobre la seguridad vial y el respeto a las normas de tránsito.

En el lugar del accidente, intervinieron efectivos de la Policía de Salta y personal de Bomberos, quienes se encargaron de resguardar el área y garantizar la seguridad de los automovilistas que transitaban por la ruta. El vehículo accidentado permaneció volcado durante varias horas mientras se esperaban las precisiones oficiales respecto a lo sucedido.

Más tarde, durante la misma mañana, se registró otro accidente a menos de 500 metros del lugar donde ocurrió el vuelco fatal. Este segundo incidente involucró a un automóvil Fiat Cronos, conducido por un efectivo policial, y un tractor. Afortunadamente, el conductor del tractor no sufrió heridas, mientras que el policía, aunque lesionado, pudo salir del vehículo por sus propios medios.

Personal de Criminalística se trasladó al lugar del segundo accidente para realizar las pericias necesarias y esclarecer las circunstancias del hecho. Durante la mañana, el tránsito en la ruta nacional 68 se mantuvo reducido debido a las investigaciones y los trabajos de limpieza en ambos sitios de accidente. Las autoridades han recomendado a los automovilistas que circulen con extrema precaución, disminuyan la velocidad y sigan las instrucciones del personal presente en la zona.

Estos dos siniestros, ocurridos en un corto lapso de tiempo, han dejado un saldo de un fallecido y varios heridos, resaltando la importancia de mantener una vigilancia constante sobre las prácticas de conducción y la educación vial en la región.