Francisco Peña fue arrestado en Asunción por orden de la Fiscalía, que investiga presuntas maniobras de lavado de dinero y operaciones inmobiliarias irregulares. Su esposa también quedó detenida, en medio de la crisis financiera que provocó la caída de la entidad bancaria.

Hoy 23:22

La crisis financiera que sacude a Paraguay sumó este lunes 23 de noviembre un nuevo capítulo judicial. Francisco Peña Palacios, hermano del expresidente Santiago Peña, fue detenido en Asunción en el marco de la investigación por las presuntas irregularidades vinculadas a Ueno Bank, cuya intervención provocó un escándalo político y económico en el país vecino.

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El procedimiento se concretó en las inmediaciones de su vivienda, ubicada en el barrio Los Laureles de la capital paraguaya. Efectivos policiales interceptaron la camioneta en la que intentaba salir de su domicilio, luego de que la Fiscalía emitiera una orden de detención preventiva en su contra.

Tras permanecer aproximadamente dos horas dentro de la propiedad, Francisco Peña se entregó a las autoridades y fue trasladado a dependencias policiales para quedar a disposición de la Justicia.

La medida también alcanzó a su esposa, Rocío Caballero Bosch, quien se presentó acompañada de su abogado ante el Departamento contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional.

Según la investigación, ambos estarían vinculados con presuntas maniobras de lavado de activos y administración en provecho propio, relacionadas con operaciones inmobiliarias realizadas a través de una sociedad comercial.

La operación millonaria que investiga la Justicia

Uno de los principales puntos de la causa gira alrededor de Pear SRL, una empresa presuntamente vinculada con Francisco Peña que habría participado en la adquisición de un inmueble rural mediante una operación financiera bajo sospecha.

Los investigadores intentan determinar las condiciones en las que la firma adquirió un campo de 1.184 hectáreas en el departamento de Paraguarí, por aproximadamente tres millones de dólares, durante 2023.

La operación habría sido financiada por la entonces Financiera Ueno, que posteriormente pasó a funcionar como Ueno Bank. La Fiscalía busca establecer si existieron movimientos simulados y si las cuotas del crédito fueron afrontadas irregularmente con fondos de empresas relacionadas con la entidad.

En el marco de las actuaciones, las autoridades realizaron allanamientos y secuestraron documentación que será analizada para reconstruir las transacciones y determinar eventuales responsabilidades penales.

Una crisis que también alcanzó al expresidente

La investigación forma parte de las derivaciones del colapso de Ueno Bank, una entidad que contaba con cerca de tres millones de clientes y administraba fondos vinculados a organismos públicos y cajas de jubilaciones paraguayas.

El escándalo derivó en una profunda crisis institucional que terminó con la destitución de Santiago Peña mediante un juicio político el pasado 6 de noviembre. El exmandatario también enfrenta una investigación penal por presunta lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal.

Desde el 3 de noviembre, Ueno Bank se encuentra sometido a un procedimiento de resolución dispuesto por el Banco Central del Paraguay. La causa también involucra a exautoridades de la institución financiera y del organismo regulador.

Con la detención de Francisco Peña y su esposa, la investigación judicial continúa ampliándose hacia el entorno familiar del expresidente, mientras los fiscales buscan esclarecer las operaciones económicas bajo sospecha y establecer si existieron delitos relacionados con el manejo de fondos de la entidad bancaria.