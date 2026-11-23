La Cámara Federal de Casación Penal convocó para el 16 de diciembre a una audiencia en la que analizará las penas impuestas a Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte. También se revisará el pedido de incorporar el agravante de violencia de género.

Hoy 23:16

La Cámara Federal de Casación Penal fijó para el próximo 16 de diciembre una audiencia en la que comenzará a revisar las condenas impuestas a Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte por el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner, ocurrido el 1 de septiembre de 2022 frente a su departamento en el barrio porteño de Recoleta.

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La decisión abre una nueva etapa judicial en una de las causas de mayor repercusión política de los últimos años. La Sala II de Casación, integrada por los jueces Alejandro Slokar, Ángela Ledesma y Guillermo Yacobucci, deberá analizar los recursos presentados contra la sentencia dictada por el Tribunal Oral Federal N.º 6.

Durante la audiencia, los magistrados escucharán los planteos de las partes y examinarán los cuestionamientos formulados sobre las condenas y la calificación legal del atentado.

Sabag Montiel fue condenado en octubre de 2025 a 10 años de prisión como autor de tentativa de homicidio agravado por el uso de un arma de fuego. Sin embargo, al unificar esa pena con condenas anteriores, el tribunal estableció una pena única de 14 años de cárcel.

Por su parte, Brenda Uliarte recibió una condena de ocho años de prisión como partícipe necesaria del ataque, que quedó unificada en ocho años y dos meses. Ambos permanecen detenidos.

En tanto, Nicolás Carrizo, quien también había llegado a juicio como acusado, fue absuelto por falta de pruebas. Su absolución quedó firme.

La discusión sobre el agravante de violencia de género

Uno de los puntos centrales que deberá revisar Casación es el planteo del Ministerio Público Fiscal, que considera que el atentado contra la expresidenta también debería encuadrarse como un hecho de violencia de género en su modalidad de violencia política.

La fiscal Gabriela Baigún y la titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), Mariela Labozzetta, sostuvieron durante el juicio que el ataque debe analizarse dentro de un contexto de hostigamiento contra Cristina Kirchner por su condición de mujer y su participación en la vida política.

No obstante, el Tribunal Oral Federal N.º 6, integrado por Sabrina Namer, Adrián Grünberg e Ignacio Fornari, rechazó la aplicación de esos agravantes, una decisión que ahora será examinada por los jueces de Casación.

El atentado que conmocionó al país

El hecho ocurrió durante la noche del 1 de septiembre de 2022, cuando Cristina Kirchner saludaba a un grupo de militantes que se encontraba frente a su domicilio, en la intersección de las calles Juncal y Uruguay, en Recoleta.

En ese momento, Sabag Montiel se acercó a la entonces vicepresidenta, apuntó con una pistola Bersa calibre 32 y accionó el gatillo, aunque el arma no disparó. El atacante fue reducido por las personas que se encontraban en el lugar, mientras que Uliarte fue detenida días después.

Con la audiencia prevista para diciembre, la Justicia deberá determinar si confirma o modifica las condenas y si corresponde incorporar los agravantes solicitados por la Fiscalía.

Una vez cumplida esa instancia, los magistrados quedarán en condiciones de dictar una resolución, aunque todavía no existe una fecha confirmada para conocer el fallo.