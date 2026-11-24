Un joven de 22 años fue detenido en San Miguel de Tucumán mientras presuntamente desmantelaba vagones del tren de Belgrano Cargas, lo que llevó a la incautación de un enganche ferroviario y tornillos de traba.

Hoy 01:31

En un operativo reciente, la División GEAM realizó una detención significativa en San Miguel de Tucumán, donde un joven de 22 años fue aprehendido por intentar desmantelar vagones del tren de Belgrano Cargas. La intervención se produjo en la avenida Sarmiento al 1050, un área conocida por su actividad ferroviaria. Durante el procedimiento, se logró incautar un enganche ferroviario y dos tornillos de traba de vagón, elementos que son cruciales para el funcionamiento de los trenes y su seguridad.

La aprehensión del joven se dio en el contexto de un esfuerzo más amplio por parte de las autoridades para combatir el hurto de material ferroviario, un problema que ha afectado la infraestructura de transporte en la región. El material ferroviario, como los enganches y tornillos, no solo es costoso, sino que también representa un riesgo para la seguridad pública cuando es robado y desmantelado.

El joven detenido quedó a disposición de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos III, que ha tomado la causa, tipificada como hurto en grado de tentativa. Este tipo de delitos pone en evidencia la necesidad de mayor vigilancia y protección de las instalaciones ferroviarias, que son vitales para el transporte de bienes y personas en Argentina.

Las autoridades han señalado que el robo de componentes ferroviarios es un fenómeno creciente, lo que ha llevado a la implementación de medidas más estrictas para proteger la infraestructura. Estos esfuerzos incluyen patrullas adicionales y vigilancia en áreas críticas donde se encuentran los trenes y sus componentes.

Además, el tren de Belgrano Cargas es un pilar fundamental en la logística de transporte de carga en el norte de Argentina, y cualquier actividad delictiva que afecte su operación puede tener repercusiones significativas en la economía local. La colaboración entre la policía y las empresas ferroviarias es esencial para prevenir futuros incidentes.

El caso del joven detenido resalta la importancia de la prevención del delito y la necesidad de una respuesta rápida por parte de las fuerzas del orden. La comunidad también juega un papel fundamental, ya que la denuncia de actividades sospechosas puede ayudar a evitar el robo de materiales críticos.