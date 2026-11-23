El futbolista compartió una serie de imágenes de sus días de descanso en Uruguay, con postales de la actriz en bikini, paseos a caballo y románticas dedicatorias. Una de sus publicaciones llamó especialmente la atención de los seguidores.

Hoy 23:54

Mauro Icardi y la China Suárez disfrutaron de una escapada romántica a Uruguay y compartieron algunos de los momentos más especiales de su estadía a través de las redes sociales. Entre paisajes naturales, caballos y viñedos, la pareja dejó una serie de postales que rápidamente despertaron la atención de sus seguidores.

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El futbolista fue uno de los principales encargados de mostrar los detalles del viaje. Sin embargo, una de sus publicaciones generó especial repercusión: una fotografía de la China Suárez posando de espaldas, en bikini, en medio de un bosque de pinos.

“Belleza salvaje”, escribió Icardi junto a la imagen, en una breve pero llamativa dedicatoria para su pareja. La publicación no tardó en recibir numerosas reacciones, incluida la de la propia actriz, que respondió con un “me gusta”.

El delantero también compartió otra fotografía de Suárez sobre un pequeño puente rojo, rodeado de viñedos y vegetación. En esa oportunidad, acompañó la postal con la frase “Mi ponjita en ‘Tokyo’”, sumando un nuevo mensaje afectuoso a la serie de imágenes.

Entre las publicaciones apareció además una fotografía de ambos sonriendo frente a un molino de viento, acompañada por otra declaración romántica del futbolista: “Dame esa sonrisa toda la vida”.

Paseos a caballo y románticas dedicatorias

La escapada tuvo como escenario Carmelo, Uruguay, donde la pareja combinó momentos de descanso con actividades al aire libre y su participación en el casamiento de la diseñadora Natalia Antolín, amiga cercana de la actriz.

Durante su estadía, ambos disfrutaron de paseos por el campo, recorridos entre viñedos y encuentros con caballos. Icardi, que en distintas oportunidades mostró su afición por la vida rural, también publicó imágenes de una cabalgata y de los animales que se encontraban en la propiedad.

Otro de los momentos que llamó la atención fue un video grabado por la China mientras recorrían el lugar en un carrito de golf. En la filmación, la actriz le preguntó al futbolista hacia dónde la llevaba y él respondió: “A perdernos”.

“Te amo”, contestó Suárez, mientras Icardi aprovechó para elogiarla con otra frase: “Qué linda te queda esa bikini”. La actriz cerró el intercambio con un cariñoso “Gracias, mi amor”.

Las publicaciones también incluyeron fotografías de la pareja durante la boda y distintas imágenes de sus días de descanso, con vestimentas de inspiración campestre y momentos compartidos entre árboles y animales.

De esta manera, Mauro Icardi y la China Suárez volvieron a mostrar su complicidad en las redes sociales, esta vez con una escapada a Uruguay que combinó romanticismo, naturaleza y una serie de dedicatorias que no pasaron inadvertidas entre sus seguidores.