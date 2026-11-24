Karina Milei encabezará este martes una reunión de la mesa política en Casa Rosada para coordinar las negociaciones con los bloques aliados. La reforma electoral, el Presupuesto 2027 y los cambios en el Banco Central estarán entre las principales prioridades.

Hoy 00:06

El Gobierno nacional convocó para este martes 24 de noviembre, a las 13, a una nueva reunión de su mesa política en Casa Rosada, con el objetivo de definir la estrategia legislativa para una semana decisiva en el Congreso. El oficialismo buscará avanzar con una serie de proyectos antes del cierre del período de sesiones ordinarias.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El encuentro será encabezado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien reunirá a los principales referentes del Gobierno para evaluar el escenario parlamentario, coordinar negociaciones con los bloques aliados y asegurar los votos necesarios para impulsar las iniciativas oficiales.

Entre los temas centrales aparece la reforma electoral, que el oficialismo pretende llevar al recinto del Senado este jueves 26 de noviembre. Uno de sus puntos más relevantes es la modificación del sistema de Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), cuya eliminación figura entre los objetivos del Ejecutivo de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

La discusión se desarrolla en un contexto de negociaciones con distintos sectores políticos, ya que el Gobierno necesita ampliar sus acuerdos parlamentarios para avanzar con los cambios propuestos.

Presupuesto 2027 y reforma del Banco Central

La agenda legislativa también estará marcada por el tratamiento del Presupuesto 2027, uno de los proyectos económicos más importantes para la administración de Javier Milei.

El oficialismo prevé impulsar su debate en la Cámara de Diputados durante la jornada del jueves, mientras continúa evaluando el respaldo de los bloques aliados y las negociaciones necesarias para reunir el quórum.

En paralelo, el Gobierno buscará avanzar con las modificaciones a la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), otra de las iniciativas que forman parte de su programa económico.

La ley de ludopatía, otro punto de tensión

Otro de los asuntos que deberá analizar la mesa política será el proyecto de prevención de la ludopatía y regulación de las apuestas en línea, que comenzará a debatirse este miércoles en comisiones del Senado.

La iniciativa cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y su tratamiento cobra especial importancia ante el próximo vencimiento de su estado parlamentario.

Sin embargo, dentro del oficialismo existen reparos sobre determinados artículos del proyecto. Incluso, algunos sectores del Gobierno advirtieron que podría ser vetado si se aprueba con las disposiciones que actualmente generan cuestionamientos.

De la reunión también se espera que participen el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la senadora Patricia Bullrich; el asesor presidencial Santiago Caputo y otros integrantes del entorno político del Ejecutivo.

De esta manera, la Casa Rosada intentará ordenar su estrategia parlamentaria y consolidar acuerdos antes del cierre de las sesiones ordinarias, en una semana que podría resultar determinante para el futuro de varias de las principales reformas impulsadas por el Gobierno.