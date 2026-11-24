El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada marcada por las precipitaciones y la elevada humedad. Las lluvias podrían registrarse durante la madrugada, la mañana y la noche, mientras que la temperatura máxima alcanzaría los 34°C.

Hoy 01:15

El pronóstico del tiempo para Santiago del Estero anticipa un martes 24 de noviembre del 2026 con condiciones de inestabilidad, probabilidad de tormentas aisladas, chaparrones y lluvias en diferentes momentos de la jornada, de acuerdo con los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

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A pesar de las precipitaciones previstas, las temperaturas se mantendrán elevadas, con una mínima de 20°C y una máxima que podría alcanzar los 34°C, en una jornada que también estará caracterizada por una humedad cercana al 80%.

Según el organismo nacional, las primeras horas del martes podrían estar acompañadas por tormentas aisladas durante la madrugada, mientras que para la mañana se anticipa la presencia de chaparrones.

El clima durante la tarde y la noche

Hacia la tarde, el pronóstico indica una mejora temporaria de las condiciones, con un cielo mayormente nublado y temperaturas que podrían alcanzar los 34°C, aunque la inestabilidad continuará presente.

Para la noche, el SMN prevé nuevamente la posibilidad de lluvias aisladas, por lo que las precipitaciones podrían regresar antes de finalizar la jornada.

En cuanto al viento, se esperan velocidades de entre 23 y 31 kilómetros por hora, con predominio del sector sur.

De esta manera, el martes estará marcado por un escenario de calor, elevada humedad y precipitaciones intermitentes, con cambios en las condiciones del tiempo a lo largo del día.

Ante este panorama, se recomienda a los santiagueños mantenerse atentos a las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional.