Entre el 19 y el 23 de noviembre, Jujuy registró tres muertes como resultado de accidentes de tránsito, destacando la importancia de la seguridad vial en la región.

Hoy 02:25

En un periodo reciente, específicamente entre el 19 y el 23 de noviembre, Jujuy ha sido escenario de trágicos accidentes de tránsito que han dejado un saldo de tres fallecidos. Según el informe de la Policía de Jujuy, durante este lapso se realizaron 1.736 actas de control vial, lo que resalta la necesidad de un estricto cumplimiento de las normativas de tránsito en la provincia.

Uno de los accidentes más impactantes ocurrió en la Ruta Nacional 34 en Palo Blanco, donde un motociclista de 32 años perdió la vida tras colisionar frontalmente con una camioneta Nissan Frontier. El trágico suceso tuvo lugar alrededor de las 4:30 de la mañana del sábado. Según el relato del conductor de la camioneta, de 50 años, el motociclista, que conducía una moto Keller de 110 cc, avanzaba sin luces y en sentido contrario, lo que desencadenó el fatal accidente. La causa del incidente ha sido calificada como homicidio culposo en accidente de tránsito.

Otro siniestro vial se produjo en Villa Jardín de Reyes en la madrugada del lunes, donde un adolescente de 15 años falleció tras un derrape en la ruta 9. El joven viajaba en una moto Gilera de 110 cc junto a otro pasajero de 17 años. Según los informes preliminares, el conductor perdió el control, y la moto cayó sobre la calzada. El menor sufrió un traumatismo encéfalo craneano grave y fue declarado muerto en el lugar, mientras que su acompañante fue trasladado al hospital Pablo Soria por el SAME.

Asimismo, en Alto Comedero, un Fiat Palio azul colisionó con la parte trasera de un camión con acoplado alrededor de las 6:30 de la mañana del lunes. En este accidente, una mujer de 40 años que viajaba como acompañante perdió la vida. El conductor del vehículo, quien parecía haber consumido bebidas alcohólicas, fue asistido por el SAME. Las circunstancias de este trágico suceso están siendo objeto de investigación por parte de las autoridades competentes.

Las informaciones recogidas resaltan la falta de uso de casco por parte de los motociclistas involucrados en los accidentes, lo que podría haber contribuido a la gravedad de las lesiones sufridas. La Policía de Jujuy continúa trabajando en la investigación de los accidentes y en la implementación de medidas de control y prevención para mejorar la seguridad vial en la región.

En respuesta a estos incidentes, las autoridades han reiterado la importancia de la conciencia vial y el cumplimiento de las normas de tránsito para evitar futuras tragedias. La comunidad se ha visto conmovida por la pérdida de vidas jóvenes y la necesidad de crear un entorno más seguro para todos los conductores y peatones en las vías de Jujuy.