Un suboficial de la Policía del Chaco falleció tras ser atropellado mientras realizaba un control vehicular en Juan José Castelli, lo que ha generado conmoción en la comunidad.

Hoy 03:20

En un trágico suceso ocurrido en la mañana del domingo, un suboficial de la Policía del Chaco, identificado como el Sargento Juan José Sandoval, falleció tras ser atropellado durante un control de vehículos en la Ruta Nº 9, cerca del Paraje 4 de Febrero. El efectivo policial había permanecido internado en estado crítico en el Hospital del Bicentenario de Juan José Castelli, donde lamentablemente no logró sobrevivir a las múltiples lesiones sufridas.

El accidente se produjo cuando una camioneta, con seis ocupantes a bordo, embistió a Sandoval mientras este se encontraba sentado en una silleta al costado de la ruta. Según informaron fuentes policiales a Periodismo365, el conductor del vehículo se dio a la fuga inmediatamente después del impacto, dejando al suboficial gravemente herido en el lugar del siniestro.

El hecho fue reportado a las 04:45 horas, cuando efectivos de la Comisaría 1a. de Juan José Castelli recibieron una alerta a través del abonado 911 sobre el accidente. La camioneta implicada, una Volkswagen Amarok de color blanca, fue localizada poco tiempo después tras un operativo cerrojo implementado en la zona.

El conductor, un hombre de 33 años, y sus acompañantes, que incluían a tres mujeres y dos jóvenes, regresaban de un evento conocido como el Festival de la Chacarera del Monte. La intervención de las autoridades fue inmediata, y el Fiscal en turno dispuso que el Gabinete Científico realizara las pericias pertinentes al vehículo involucrado.

Desafortunadamente, a las 06:20 horas, el médico de guardia del Hospital del Bicentenario informó que el Sargento Juan José Sandoval había sufrido un paro cardíaco de aproximadamente 10 minutos. A raíz de una tomografía, se detectaron múltiples lesiones cerebrales, lo que complicó aún más su estado de salud, que ya era crítico. A pesar de los esfuerzos médicos, Sandoval falleció pasadas las 09:00 horas.

Este trágico incidente ha dejado una profunda huella en la comunidad de Juan José Castelli y en las filas de la Policía del Chaco. Las autoridades han expresado sus condolencias a la familia del suboficial, quien dedicó su vida al servicio de la seguridad pública.

Las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias del accidente y la posibilidad de que el conductor del vehículo enfrente cargos por su conducta imprudente al huir del lugar de los hechos. Este tipo de incidentes resalta la necesidad de mayor atención y respeto hacia quienes trabajan en la seguridad vial, quienes arriesgan sus vidas diariamente para proteger a la ciudadanía.