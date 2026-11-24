El organismo difundirá este martes los resultados de la actividad económica de septiembre, que permitirán evaluar el desempeño del tercer trimestre. Las consultoras privadas anticipan una nueva caída.

Hoy 07:19

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer este martes el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) correspondiente a septiembre, un indicador clave para determinar si la economía argentina acumuló dos trimestres consecutivos de caída y entró en una recesión técnica.

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El informe completará los datos del tercer trimestre de 2026, en un contexto de estancamiento económico y retroceso de sectores como la industria, el comercio y la construcción. Las principales consultoras privadas anticipan que la actividad habría vuelto a caer entre julio y septiembre, pese a una leve recuperación durante el último mes del período.

El escenario genera preocupación debido a que el Producto Interno Bruto (PBI) ya registró una contracción del 0,6% en el segundo trimestre, respecto de los primeros tres meses del año. Si se confirma otra baja trimestral, se cumpliría el criterio habitual de recesión técnica.

Entre las estimaciones privadas, la consultora Equilibra proyectó una mejora mensual del 0,5% en septiembre, pero calculó que la economía habría retrocedido 2,6% durante el tercer trimestre, en comparación con el anterior.

Por su parte, Orlando J. Ferreres & Asociados estimó un crecimiento mensual de apenas 0,1%, acompañado de una contracción trimestral del 1,2%.

Estas previsiones se conocen después de que el INDEC informara que, en agosto, la actividad económica registró una caída interanual del 1,7%, lo que reflejó las dificultades para consolidar una recuperación sostenida.

Qué significa que la economía entre en recesión técnica

La recesión técnica se produce cuando la actividad económica registra dos trimestres consecutivos de contracción, tomando como referencia las cifras desestacionalizadas, es decir, aquellas que eliminan los efectos propios de cada época del año.

Aunque este criterio es ampliamente utilizado para evaluar el comportamiento económico, no constituye por sí solo un diagnóstico completo sobre la duración o profundidad de una recesión.

En este contexto, el dato de septiembre será fundamental para anticipar el cierre del tercer trimestre, aunque la medición oficial definitiva del PBI correspondiente a ese período se conocerá posteriormente.

Las proyecciones económicas para 2026

La desaceleración también llevó a los analistas a revisar sus expectativas de crecimiento para este año.

Según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, las proyecciones privadas de expansión económica para 2026 se redujeron hasta el 0,7%, una cifra considerablemente inferior al 5% previsto en el Presupuesto nacional.

Mientras tanto, el Gobierno sostiene que la actividad comenzó a mostrar señales de recuperación y espera una mejora durante los últimos meses del año.

De esta manera, la publicación del EMAE de septiembre será una de las noticias económicas más importantes de este martes, ya que permitirá conocer si la economía continúa en retroceso o aparecen señales de recuperación.