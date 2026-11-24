La sede habría quedado definida durante una reunión de la Conmebol, aunque todavía resta el anuncio oficial. El torneo se disputaría entre junio y julio y podría ampliar la participación de selecciones de Concacaf.

Hoy 10:09

La Copa América 2028 volvería a disputarse en Estados Unidos, país que ya fue anfitrión de las ediciones de 2016 y 2024. Según trascendió tras la última reunión de la Conmebol, la decisión estaría tomada, aunque todavía resta la confirmación oficial del presidente del organismo, Alejandro Domínguez.

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El máximo certamen sudamericano de selecciones se desarrollaría entre junio y julio de 2028, con la posibilidad de incorporar un nuevo formato de competencia que amplíe la participación de equipos de la Concacaf, la confederación que reúne a los países de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe.

La elección de Estados Unidos respondería principalmente a factores económicos, comerciales y de infraestructura. El país cuenta con estadios de primer nivel que fueron utilizados durante el Mundial 2026, lo que facilitaría la organización de un nuevo torneo internacional.

En cuanto al formato, una de las posibilidades que se analiza es ampliar la cantidad de selecciones participantes, aunque todavía no se confirmó cuántos equipos competirán ni cómo se distribuirán los cupos entre ambas confederaciones.

Argentina buscará defender su título

La Selección Argentina llegará a la próxima edición como vigente campeona de América, después de conquistar el trofeo en Estados Unidos 2024, cuando derrotó por 1 a 0 a Colombia en la final disputada en Miami, gracias a un gol de Lautaro Martínez en el tiempo suplementario.

Aquella consagración representó el segundo título continental consecutivo para la Albiceleste, que también había levantado la copa en Brasil 2021, y le permitió alcanzar su 16.º campeonato en la historia del certamen.

De confirmarse la sede, será la tercera vez que Estados Unidos organice la Copa América, tras la edición Centenario de 2016, en la que Argentina fue subcampeona, y la de 2024, que terminó con una nueva consagración albiceleste.

Por el momento, la Conmebol deberá oficializar la designación de la sede y definir el sistema de competencia, dos aspectos que podrían anunciarse durante las próximas semanas.