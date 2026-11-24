La Empresa Distribuidora de Electricidad de Santiago del Estero continúa realizando obras en toda la provincia.

Hoy 09:38

Para poder efectuar obras en las redes eléctricas y mejorar el sistema de distribución de electricidad, se producirán interrupciones en el suministro que afectarán a diversos barrios de la ciudad Capital y a diversas localidades del interior de Santiago del Estero.

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Este es el cronograma de cortes informado por EDESE:

Miércoles 25 de noviembre: de 07:00 a 10:00 hs afectando a los barrios La Católica y 8 de Abril de la ciudad Capital; de 08:00 a 11:00 hs afectando a Parte de Fernández (barrios Cooperativa, Tradición, Arcadia, Santa Rita, 21 de septiembre, San Antonio y Malvinas Argentinas) y las localidades de La Huertita, Lote 18, Tres Bajos, Puesto Nuevo, Maravilla, La Fortuna, Santo Domingo, Ahí Veremos y San José del Boquerón (dpto. Pellegrini y Copo); de 09:00 a 12:00 hs afectando a parte de los barrios Ramón Carrillo y Sarmiento de la ciudad Capital (comprendido entre Santa Fe, Hércules Ochiuzzi, Garibaldi y Lavalle), y a las localidades de Nueva Esperanza, Taco Pozo (dpto. Pellegrini), El Cerrito y Km 49 (dpto. Ojo de Agua), El Pinto, Tacanas, Tío Pozo y Wajla (dpto. Loreto) y de 14:00 a 17:00 hs afectando a la ciudad de Los Juríes y su zonas rurales aledañas.