La propuesta audiovisual abordará temáticas vinculadas con la Educación Sexual Integral, la diversidad, la identidad y los derechos. La presentación será este jueves 26 en el Espacio Cultural del Observatorio.

Hoy 09:28

La Red Federal de Jóvenes de Católicas por el Derecho a Decidir Argentina presentará este jueves 26 de noviembre tres cortometrajes realizados en el marco de EnRedadES Cine, una iniciativa de producción audiovisual colectiva que reúne las experiencias y miradas de jóvenes de distintas regiones del país.

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El encuentro se desarrollará desde las 19.30 en el Espacio Cultural del Observatorio, ubicado en Independencia 1665, con entrada libre y gratuita.

Bajo la consigna “Historias para mirar, conversar y transformar”, la propuesta busca promover el protagonismo juvenil, generar espacios de expresión y construir narrativas propias a través del lenguaje audiovisual.

El proyecto contó con la participación de jóvenes de 11 provincias argentinas, quienes formaron parte de los procesos de creación, producción y realización de tres cortometrajes que abordan diferentes problemáticas sociales.

Los tres cortometrajes que se presentarán

Durante la jornada se proyectarán las siguientes producciones:

- Una ESI para todes: aborda la Educación Sexual Integral, los derechos y la diversidad.

- Tierra no Fabrica: propone una mirada sobre el territorio, la identidad y los pueblos originarios.

- Despertar de Dani: explora temáticas vinculadas con la fe, las diversidades y los derechos.

Además de las proyecciones, se presentará una guía orientativa pedagógica destinada a acompañar el abordaje de los cortometrajes, promover el intercambio de ideas y facilitar espacios de reflexión en ámbitos educativos y comunitarios.

Desde la organización destacaron que el lanzamiento permitirá reconocer el trabajo colectivo de los jóvenes participantes y poner en valor su capacidad para contar historias desde sus propias experiencias.

La convocatoria está dirigida a organizaciones sociales, instituciones, docentes, estudiantes, referentes comunitarios, jóvenes y público en general, quienes podrán participar de esta propuesta cultural y audiovisual.

La actividad se realizará el jueves, a las 19.30, en el Espacio Cultural del Observatorio (Independencia 1665). La entrada será libre y gratuita.