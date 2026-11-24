Un libro póstumo revela las experiencias que Jorge Bergoglio dejó registradas en sus diarios personales durante más de tres décadas.

Hoy 09:00

Una sorprendente revelación sobre la vida íntima del papa Francisco salió a la luz este martes, con la publicación de un libro que reúne sus diarios personales. En sus páginas, Jorge Mario Bergoglio aseguró haber visto al diablo en tres oportunidades y describió las experiencias que, según su interpretación, vivió a lo largo de los años.

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Los relatos forman parte de El diario personal del Papa Francisco, una obra póstuma que recopila anotaciones escritas entre 1992 y agosto de 2024, y que se publica en cinco idiomas y se distribuye en 94 países.

En una entrada fechada el 24 de enero de 2021, el pontífice argentino recordó tres episodios que interpretó como encuentros con el demonio. El primero habría ocurrido unos 15 años antes, cuando todavía era arzobispo de Buenos Aires.

“Lo vi desde la ventanilla del coche. No olvidaré sus ojos amenazantes y, al mismo tiempo, seductores”, escribió Francisco en sus apuntes privados.

El segundo episodio, según su relato, ocurrió en una capilla de las carmelitas. Allí describió una presencia que lo observaba intensamente: “Me miró con ojos llameantes”.

La tercera experiencia habría tenido lugar en Roma, después de un viaje a Chile. “Lo vi y oí su voz, triunfante, poseyéndolo todo”, dejó registrado.

En sus escritos, Francisco sostuvo que logró superar aquellas experiencias con la ayuda de Dios.

La inquietante visión de las puertas del infierno

Entre las revelaciones del libro también aparece una anotación del 7 de junio de 2018, en la que Bergoglio relató una experiencia que habría tenido la noche anterior, mientras se preparaba para dormir.

Según escribió, creyó haber visto “las puertas del infierno”, una visión que le provocó un profundo temor y ante la cual buscó protección mediante el rezo del rosario.

Estas experiencias forman parte de las reflexiones espirituales personales del pontífice y reflejan la manera en que interpretaba determinados acontecimientos de su vida.

Los temores y las confesiones más íntimas de Francisco

Más allá de los relatos sobre el demonio, el libro revela una faceta profundamente autocrítica de Jorge Bergoglio, quien dejó registrados sus errores, sentimientos de culpa y preocupaciones sobre el paso del tiempo.

En una anotación del 30 de diciembre de 2022, se describió como “el arrogante, autosuficiente y cínico Jorge que se miente a sí mismo”. También reconoció haber atravesado momentos de irritación, orgullo y envidia.

La preocupación por la muerte aparece en varios pasajes. Desde antes de convertirse en Papa, Bergoglio reflexionaba sobre los años que le quedaban y las oportunidades que sentía haber desaprovechado.

El libro que revela más de 30 años de escritos privados

La publicación cuenta con la presentación y los comentarios del cardenal argentino Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe y estrecho colaborador de Francisco.

Según explicó Fernández, el propio pontífice le había pedido ayuda para que sus anotaciones personales, conservadas durante años en una agenda negra, pudieran ser publicadas.

El libro permite conocer aspectos poco difundidos de la espiritualidad y la personalidad de Francisco, fallecido el 21 de abril de 2025 a los 88 años, a través de pensamientos que mantuvo en privado durante buena parte de su vida.