La actriz interpretará a una abogada especializada en divorcios que perdió la fe en las relaciones sentimentales. La película fue adquirida por Lionsgate y también contará con Johnson como productora a través de su compañía TeaTime Pictures.

Hoy 08:05

Dakota Johnson tiene un nuevo proyecto cinematográfico en marcha. La actriz protagonizará y producirá "Tell Me Everything", una comedia dramática sobre las relaciones de pareja, el matrimonio y las dificultades para sostener los vínculos sentimentales. El estudio Lionsgate adquirió los derechos del guion luego de una puja en la que participaron varias compañías.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En la película, Johnson interpretará a una abogada de divorcios que ya no cree en el amor después de años de trabajar con parejas que buscan poner fin a sus matrimonios. Su vida cambiará cuando conozca a una reconocida terapeuta de parejas que atraviesa una crisis matrimonial propia.

El encuentro entre ambas dará lugar a un vínculo inesperado que las llevará a cuestionar sus propias convicciones sobre el amor, el compromiso y las relaciones. La historia propone una mirada contemporánea sobre los vínculos sentimentales, a partir de dos mujeres que, desde perspectivas profesionales muy diferentes, deberán revisar lo que creen saber sobre el matrimonio.

El guion fue escrito por Gaelyn Golde, quien también se desempeñará como productora ejecutiva. Por su parte, Johnson producirá a través de TeaTime Pictures, la compañía que fundó junto a Ro Donnelly. Samantha Racanelli también integrará el equipo de producción.

El proyecto todavía no tiene director ni fecha de rodaje confirmados. Tampoco se anunció quién interpretará a la terapeuta que compartirá el protagonismo con Johnson.

La película se suma a una etapa de intensa actividad para la actriz, que en los últimos años combinó sus trabajos frente a cámara con su faceta como productora. A través de TeaTime Pictures participó en películas como "Daddio", "Cha Cha Real Smooth", "Am I OK?" y "Splitsville", esta última también protagonizada por ella.

Entre sus trabajos recientes se encuentran "Materialistas", dirigida por Celine Song, y "Verity", adaptación cinematográfica de la novela de Colleen Hoover. Con "Tell Me Everything", Johnson vuelve a involucrarse en una historia centrada en las relaciones humanas, aunque esta vez desde el punto de vista de una mujer que se dedica profesionalmente a los divorcios.