La actriz de "NCIS: New Orleans" y "Griselda" formará parte del elenco del thriller que prepara el director de "Misión: Imposible". También se incorporaron John Carroll Lynch y Ted Levine. El estreno está previsto para octubre de 2027.

Hoy 07:50

Vanessa Ferlito tendrá un nuevo desafío en la pantalla grande: la actriz se incorporó al elenco de un thriller protagonizado por Denzel Washington y dirigido por Christopher McQuarrie, reconocido por su trabajo en las últimas entregas de la saga "Misión: Imposible".

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La noticia fue confirmada por Deadline, que informó que Ferlito compartirá elenco con John Carroll Lynch y Ted Levine, quienes también se sumaron al proyecto de Amazon MGM Studios y United Artists. Los tres se incorporarán a un reparto que ya cuenta con Washington, Teyonah Parris y Miles Caton.

Por el momento, no se dieron a conocer los personajes que interpretarán los nuevos integrantes del elenco.

Ferlito cuenta con una extensa trayectoria en cine y televisión. Participó en la serie policial "NCIS: New Orleans", donde tuvo un papel regular durante varias temporadas, y formó parte de "Griselda", la producción de Netflix protagonizada por Sofía Vergara. También integró el elenco de "Bookie", la comedia de HBO Max creada por Chuck Lorre, y de "Graceland".

En cine, uno de sus trabajos más recordados fue su participación en "Spider-Man 2", donde interpretó a Louise.

Vanessa Ferlito

La película tendrá como protagonista a Denzel Washington, quien dará vida a un expolicía que cumple una condena a prisión perpetua. Tras ser diagnosticado con un cáncer cerebral terminal, recibe una liberación compasiva con apenas seis meses de vida y regresa a su hogar para reencontrarse con la hija de la que se había distanciado y conocer a un nieto cuya existencia desconocía.

El personaje intentará reparar los vínculos familiares y dejar atrás su pasado, aunque las circunstancias que marcaron su vida volverán a alcanzarlo.

El guion fue escrito por Scott Barkan y Gregg Zehentner, mientras que McQuarrie estará a cargo de la dirección y también participará de la producción. El estreno en salas está previsto para el 1 de octubre de 2027.