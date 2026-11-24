En diálogo con Radio Panorama, defendió la iniciativa y sostuvo que es necesario analizar las razones que llevaron a una generación de argentinos a elegir la lucha armada. También consideró que el Gobierno nacional busca desacreditar a las universidades en medio del reclamo presupuestario.

Hoy 07:54

La polémica por el homenaje a Mario Roberto Santucho en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) sumó nuevas voces al debate. En diálogo con Radio Panorama, el Dr. Luis Santucho defendió la necesidad de discutir el contexto histórico en el que surgieron las organizaciones armadas en la Argentina y cuestionó las críticas que recibió la iniciativa universitaria.

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El reconocimiento al fundador del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y máximo dirigente del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) está previsto para el próximo 10 de diciembre. La propuesta contempla la instalación de una escultura en uno de los patios de la facultad y generó controversia tanto dentro como fuera de la comunidad universitaria.

"Venimos sosteniendo que el origen de la violencia institucional en Argentina se tiene que debatir, no está superado, es un trauma de la sociedad y existe una negación a debatir por qué una generación de argentinos optó por una vida armada", expresó Santucho.

En esa línea, planteó que para comprender aquel período es necesario considerar las restricciones políticas y la falta de espacios de participación que existían en esos años. "Estamos hablando de una generación que no tenía canales de expresión, por eso debemos recuperar los canales democráticos", sostuvo.

El abogado también trazó un contraste entre aquella realidad y el presente, al recordar las dificultades que atravesó su generación para acceder al voto. "Yo pude votar recién a los 24 años y hoy nuestros adolescentes están ejerciendo un derecho fundamental", señaló.

Al referirse específicamente a la controversia por el homenaje, Santucho consideró que la discusión permitió volver a poner sobre la mesa la figura del dirigente santiagueño y las distintas interpretaciones sobre su trayectoria política.

"El lado positivo de la polémica es que estamos planteando desde un conjunto de sectores que reivindica la figura de Mario Roberto Santucho y hay que analizar su figura desde distintas perspectivas", afirmó.

Por último, cuestionó la posición del Gobierno nacional y vinculó las críticas al reconocimiento con el conflicto presupuestario que mantienen las universidades públicas. "Creemos que el Gobierno nacional pretende golpear a la universidad en este momento en el que está reclamando presupuesto, para desacreditarla en su conjunto", concluyó.