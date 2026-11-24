La embarcación Danstar partirá desde Punta Arenas en diciembre y la compañía asegura que el viaje está respaldado por el derecho internacional. Qué dijo el canciller Pablo Quirno.

Hoy 07:58

Una nueva controversia surgió entre Argentina y Chile luego de que la empresa naviera Easter Island confirmara que su buque de carga Danstar viajará desde Punta Arenas hacia las Islas Malvinas sin solicitar autorización previa al Gobierno argentino.

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La compañía chilena anunció que realizará el recorrido amparándose en el derecho de paso inocente, un principio reconocido por el derecho internacional que permite, bajo determinadas condiciones, la navegación de embarcaciones extranjeras por aguas territoriales de otros Estados.

La decisión generó diferencias con la postura del canciller argentino, Pablo Quirno, quien advirtió que los barcos con destino a las Malvinas deben solicitar autorización cuando atraviesan aguas bajo jurisdicción nacional.

En declaraciones televisivas, el funcionario sostuvo que anualmente “hay miles de barcos que piden autorización para cruzar cuando salen hacia las Malvinas”.

Además, aclaró que el reclamo argentino no está relacionado con la navegación por el estrecho de Magallanes, sino específicamente con el tránsito por aguas argentinas rumbo al archipiélago.

Qué respondió la empresa chilena

Por su parte, Pablo Pacheco, gerente general de Easter Island, defendió la decisión de la compañía y aseguró que existen tratados internacionales que respaldan la navegación prevista.

El empresario sostuvo que el buque no debería ser detenido durante el trayecto, ya que considera que su operación se encuentra contemplada por los acuerdos vigentes entre ambos países.

De esta manera, la empresa mantiene su intención de realizar el viaje sin solicitar un permiso específico, mientras que Argentina sostiene que debe cumplirse con la normativa nacional para atravesar sus aguas jurisdiccionales.

Cuándo viajará el buque y qué transportará

Según lo anunciado, el Danstar tiene previsto partir desde Punta Arenas entre la tercera y la cuarta semana de diciembre, una vez que finalicen las tareas de mantenimiento programadas en ASMAR Magallanes, en Chile.

La embarcación transportará alimentos, vinos, materiales de construcción, gas licuado y repuestos, destinados al abastecimiento de las Islas Malvinas.

El viaje busca restablecer una conexión comercial marítima entre Punta Arenas y el archipiélago, suspendida desde 2011.

Mientras se acerca la fecha de salida, la controversia continúa abierta por las diferencias entre la interpretación jurídica de la empresa chilena y la exigencia planteada por el Gobierno argentino.