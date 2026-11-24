El clima en Termas de Río Hondo se presenta hoy con lloviznas y temperaturas moderadas, características de un clima cambiante que afectará a los termenses en los próximos días.

Hoy 08:01

Hoy en Termas de Río Hondo, los termenses se encuentran bajo una leve llovizna ligera que acompaña a la jornada. La temperatura actual es de 19.6 °C, con una sensación térmica un poco más fresca de 18.7 °C.

La humedad en la región se encuentra en un 86%, lo que contribuye a la sensación de frescura. Además, el viento sopla desde el sureste a 17.3 km/h, lo que puede traer un leve alivio a la calidez de la mañana.

De acuerdo con los pronósticos, para hoy se espera que la temperatura máxima alcance los 24.7 °C, mientras que la mínima no descenderá de los 19.6 °C. Estas condiciones permitirán que los termenses disfruten de una jornada templada a pesar de la lluvia.

Para mañana, miércoles 25 de noviembre, se anticipa lluvia irregular en las cercanías, con temperaturas que oscilarán entre los 19.2 °C y los 24.1 °C. Este cambio en el clima podría afectar las actividades al aire libre de los habitantes de la ciudad.

El jueves 26 de noviembre, el pronóstico indica un cielo nublado con temperaturas mínimas de 18.3 °C y máximas que podrían llegar hasta 28.7 °C. Estos datos reflejan un clima cambiante que mantendrá a los termenses atentos a las condiciones del tiempo.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.