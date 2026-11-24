Los bandeños se preparan para un día de chubascos ligeros y temperaturas que oscilarán entre los 19 y 26 grados. Un pronóstico que prevé lluvias irregulares en las cercanías.

Hoy 08:11

El clima en La Banda, Santiago del Estero, se presenta hoy con un chubasco ligero que acompaña a los bandeños desde la mañana. La temperatura actual es de 19.5 °C, mientras que la sensación térmica es de 17.6 °C, indicando un día fresco para la región.

Con una humedad del 84%, los bandeños sentirán el ambiente cargado. El viento sopla desde el sur a aproximadamente 21.6 km/h, lo que podría generar una sensación aún más fresca en las calles de la ciudad.

Para el día de hoy, se espera que la lluvia irregular continúe en las cercanías, con una temperatura mínima de 19.1 °C y una máxima que alcanzará los 25.7 °C. Esto sugiere un día variable, donde los habitantes deberán estar preparados para cambios en el clima.

El pronóstico para mañana, miércoles 25 de noviembre, indica un cielo cubierto con temperaturas que oscilarán entre los 20.2 °C y 26.7 °C. Los bandeños deberán estar atentos a las condiciones climáticas que pueden afectar sus actividades diarias.

Finalmente, para el jueves 26 de noviembre, se prevé un cielo nublado con temperaturas que variarán entre 19.1 °C y 29.1 °C. Este pronóstico sugiere que la semana continuará con un clima fresco y variable.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.