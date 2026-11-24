El clima en Añatuya presenta condiciones de inestabilidad con chubascos ligeros y temperaturas agradables. Se espera un panorama variable en los próximos días.

Hoy 08:21

Hoy, 24 de noviembre de 2026, los añatuyenses se despiertan bajo un chubasco ligero que acompaña la jornada. Con una temperatura actual de 19.2 °C, la sensación térmica es un poco más fresca, alcanzando los 17.7 °C debido a la humedad del 87%.

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El viento sopla a 20.5 km/h desde el sureste, lo que podría generar una sensación de frescura en la mañana. Durante el día, se espera que la temperatura máxima ascienda hasta 26.4 °C, lo que nos permitirá disfrutar de un clima templado, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se cuente con un paraguas a mano.

Para mañana, 25 de noviembre, el pronóstico indica un cielo nublado con temperaturas mínimas de 20.1 °C y máximas que llegarán hasta los 27.6 °C. Este cambio de condiciones podría traer un respiro a los añatuyenses, que han vivido un clima algo más cálido en días anteriores.

El 26 de noviembre se prevé que el clima esté cubierto, con una mínima que descenderá a 18.1 °C y una máxima que alcanzará los 29.7 °C. Estos cambios en el clima pueden influir en las actividades diarias, por lo que se recomienda a la población estar atenta a las actualizaciones meteorológicas.

En resumen, el clima en Añatuya para hoy presenta chubascos ligeros con una temperatura mínima de 19 °C y una máxima de 26.4 °C. Para los próximos días, se anticipa un cielo nublado y cubierto, con temperaturas que oscilarán entre 18.1 °C y 27.6 °C.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.