El clima en Añatuya presenta condiciones de inestabilidad con chubascos ligeros y temperaturas agradables. Se espera un panorama variable en los próximos días.
Hoy, 24 de noviembre de 2026, los añatuyenses se despiertan bajo un chubasco ligero que acompaña la jornada. Con una temperatura actual de 19.2 °C, la sensación térmica es un poco más fresca, alcanzando los 17.7 °C debido a la humedad del 87%.
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El viento sopla a 20.5 km/h desde el sureste, lo que podría generar una sensación de frescura en la mañana. Durante el día, se espera que la temperatura máxima ascienda hasta 26.4 °C, lo que nos permitirá disfrutar de un clima templado, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se cuente con un paraguas a mano.
Para mañana, 25 de noviembre, el pronóstico indica un cielo nublado con temperaturas mínimas de 20.1 °C y máximas que llegarán hasta los 27.6 °C. Este cambio de condiciones podría traer un respiro a los añatuyenses, que han vivido un clima algo más cálido en días anteriores.
El 26 de noviembre se prevé que el clima esté cubierto, con una mínima que descenderá a 18.1 °C y una máxima que alcanzará los 29.7 °C. Estos cambios en el clima pueden influir en las actividades diarias, por lo que se recomienda a la población estar atenta a las actualizaciones meteorológicas.
En resumen, el clima en Añatuya para hoy presenta chubascos ligeros con una temperatura mínima de 19 °C y una máxima de 26.4 °C. Para los próximos días, se anticipa un cielo nublado y cubierto, con temperaturas que oscilarán entre 18.1 °C y 27.6 °C.
Esta nota fue generada con inteligencia artificial.