En su columna de este martes para Radio Panorama, el periodista analizó los cambios en los hábitos de compra y las señales de reactivación registradas en octubre. También se refirió a la interna del peronismo y la posible eliminación de las PASO.

Hoy 08:20

El consumo masivo comenzó a mostrar algunas señales de recuperación en octubre, aunque los hogares argentinos mantienen una conducta prudente a la hora de gastar. Así lo analizó Osvaldo Granados en su columna de este martes para Radio Panorama, donde también repasó los principales movimientos de la política nacional.

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Al referirse a la situación económica, el periodista mencionó un estudio que detectó un repunte del consumo durante octubre, después de varios meses de retroceso. Sin embargo, advirtió que la recuperación es dispar y que todavía no alcanza a todos los canales comerciales.

De acuerdo con el relevamiento de la consultora Scentia, las ventas de consumo masivo crecieron 0,9% interanual y 6,2% respecto de septiembre. En la comparación con el mismo mes del año anterior, las farmacias registraron una suba del 3,2%, mientras que los kioscos y almacenes tradicionales avanzaron 1,6%. Los supermercados de cadena y los autoservicios independientes, en cambio, continuaron en terreno negativo.

Granados señaló que los consumidores están modificando sus hábitos y que los negocios de cercanía ganaron protagonismo frente a las grandes compras en supermercados.

"Si la inflación está alrededor del 2%, el consumo está repuntando un poquito. El consumidor es más austero, las compras son más fragmentadas y ahora la gente no se desprende de los pesos, no se tienta comprando grandes cantidades", describió.

La interna del peronismo y el futuro de las PASO

En el plano político, Granados puso el foco en el enfrentamiento entre Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof. Consideró que las recientes declaraciones de la expresidenta dejaron en evidencia una ruptura definitiva entre ambos dirigentes.

"Pasó algo muy importante que marca la ruptura definitiva. La del domingo CFK dijo que está harta que Kicillof esté caminando sobre mi cadáver. Eso marca que la ruptura es definitiva, no le demos más vueltas", sostuvo.

El periodista también planteó los interrogantes que se abren de cara a la próxima disputa electoral dentro del peronismo, especialmente ante la posibilidad de que se eliminen las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

En ese escenario, mencionó a Axel Kicillof, Sergio Massa, Gerardo Zamora y Sergio Uñac como dirigentes que podrían competir por la candidatura y se preguntó qué mecanismo utilizará el espacio para definir quién encabezará la propuesta electoral.

"Si no hay PASO, habrá que organizarse de alguna manera porque hay cuatro candidatos. ¿Qué método se va a usar para llegar?", planteó.

La polémica por el homenaje a Santucho en la UBA

Durante su columna, Granados también se refirió al homenaje a Mario Roberto Santucho previsto en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Cuestionó la iniciativa y recordó la posición que sostenían las organizaciones armadas respecto de la vía electoral.

"Los del ERP te decían que con los votos no se llegaba, que había que llegar con las armas", expresó. Además, cuestionó a la decana de la facultad y planteó una comparación con un eventual homenaje a Jorge Rafael Videla.

Finalmente, el periodista consideró que la agenda política tendrá un peso central en los próximos meses y señaló que una de las definiciones a seguir será si el Congreso avanza con la eliminación de las PASO.