Ocurrió en un barrio residencial de Hanói y también generó destrozos en edificios vecinos. Hay 14 heridos. Sospechan de una fuga de gas.

Hoy 09:24

Una explosión en un restaurante de hot pot en la capital de Vietnam el martes causó la muerte de seis personas y dejó más de una decena de heridos, además de daños en viviendas cercanas. Se sospecha que fue provocada por una fuga de gas.

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Según un reporte en el medio online VnExpress, la explosión registrada de madrugada en Hanói hizo añicos ventanas, agrietó paredes y arrancó persianas metálicas de sus marcos, mientras techos y toldos de lámina acanalada se desplomaron. La explosión dañó casas y sacudió edificios de apartamentos vecinos, y sembró escombros por la calle, agregó.

La voladura ocurrió en un restaurante ubicado en la calle Nguyen Van Tuyet, ubicada en el distrito Dong Da. Se trata de un barrio residencial, densamente poblado y famoso por sus templos.

La policía utilizaba equipos especiales para buscar sobrevivientes y maquinaria hidráulica para levantar las losas de concreto, ante la preocupación de que pudiera haber gente atrapada bajo los escombros, ya que el local estaba lleno cuando se produjo la explosión, señaló el reporte. Las autoridades han reubicado a residentes de edificios vecinos considerados estructuralmente inseguros, apuntó.

La policía de Hanói señaló que las investigaciones seguían en curso, dijo el medio. Pero los hallazgos preliminares apuntaban a una explosión de gas que derrumbó parte del edificio. Más de 14 personas, incluida una con una lesión cerebral traumática, han sido hospitalizadas, de acuerdo con la publicación.

Unos diez edificios cercanos sufrieron daños, según el diario The Independent, del Reino Unido. Una de las víctimas era un peatón que pasaba por el lugar y fue herido por los escombros que salieron volando.

Lan Phuong, de 26 años, contó a VnExpress que ella y su hermana pequeña se despertaron por la explosión y que la puerta de su balcón salió volando unos tres metros.

“Por suerte, en ese momento las dos estábamos cubiertas con mantas y no resultamos gravemente heridas. Pero estábamos aterradas y solo podíamos gritar”, declaró.