El animal vive en un zoológico de Japón y fue reconocido como el panda rojo más longevo actualmente en cautiverio. Su historia sorprende porque superó ampliamente la expectativa de vida habitual de su especie.

Hoy 09:41

Futa, un panda rojo que se convirtió en una celebridad en Japón por su curiosa habilidad para mantenerse de pie sobre sus patas traseras, volvió a ser noticia mundial. Esta vez, el animal de 23 años fue reconocido oficialmente por Guinness World Records como el panda rojo vivo más longevo en cautiverio.

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El reconocimiento se concretó el pasado 17 de noviembre de 2026 en el Parque Zoológico de Chiba, Japón, donde Futa alcanzó los 23 años y 135 días de vida, superando ampliamente la expectativa habitual de su especie, que en cautiverio ronda entre los 12 y 17 años.

El récord anterior pertenecía a Taylor, un panda rojo del zoológico estadounidense ZooMontana, que había alcanzado los 21 años y 265 días.

De una curiosa habilidad a convertirse en una estrella de Japón

Futa nació el 5 de julio de 2003 en el Zoológico Municipal Nihondaira, en la ciudad japonesa de Shizuoka. Un año después fue trasladado al zoológico de Chiba, donde comenzó una historia que lo convertiría en uno de los animales más queridos del país.

En 2005, el panda sorprendió a visitantes y cuidadores al comenzar a pararse sobre sus dos patas traseras, una postura que rápidamente llamó la atención de los medios de comunicación.

Las imágenes de Futa erguido se popularizaron en Japón y su fama fue tal que incluso llegó a protagonizar una publicidad de bebidas enlatadas.

Sin embargo, con el paso de los años y debido a su avanzada edad, ya no cuenta con la fuerza necesaria para repetir aquella postura que lo hizo famoso.

Pese a haber atravesado algunos problemas de salud, sus cuidadores aseguran que se mantiene estable, aunque actualmente prefiere permanecer en espacios interiores cuando las condiciones climáticas no son favorables.

Una especie que enfrenta el peligro de extinción

La historia de Futa también permite poner el foco en la situación del panda rojo, una especie catalogada como en peligro de extinción por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Estos animales habitan principalmente los bosques montañosos del Himalaya y distintas regiones de Asia, donde enfrentan amenazas como la deforestación, la pérdida de su hábitat natural y la caza ilegal.

Su alimentación se basa principalmente en el bambú y, aunque comparte su nombre con el panda gigante, pertenece a una familia diferente.

En este contexto, los programas de conservación y reproducción en zoológicos cumplen un papel importante en la protección de la especie.

Mientras tanto, Futa continúa sumando días a su extraordinaria vida, convertido en un símbolo de longevidad y en una de las grandes atracciones del zoológico japonés que lo alberga desde hace más de dos décadas.