Aunque todavía no hay un pronóstico exacto, las primeras tendencias meteorológicas permiten anticipar qué podría pasar con el clima durante diciembre.

Hoy 10:18

La cuenta regresiva para Navidad ya comenzó y, aunque todavía falta un mes, hay una pregunta que empieza a aparecer en muchas familias santiagueñas: ¿cómo estará el tiempo en Nochebuena y Navidad?

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Porque si hay algo que caracteriza a los últimos tiempos es la incertidumbre climática. Un día llueve, al siguiente el calor se hace sentir con fuerza y, de repente, aparece una jornada más fresca que obliga a cambiar los planes. Por eso, los más ansiosos ya quieren saber si el próximo 24 de diciembre podrán disfrutar de la mesa navideña al aire libre o si habrá que tener preparado un plan alternativo.

Por supuesto, todavía es demasiado pronto para conocer cómo estará el tiempo durante esas fechas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no publica pronósticos diarios con tanta anticipación, sino que elabora tendencias climáticas trimestrales que permiten conocer qué condiciones podrían predominar en distintas regiones del país.

¿Qué anticipan los informes para diciembre?

De acuerdo con las perspectivas climáticas del SMN para el trimestre que comprende noviembre, diciembre y enero, gran parte de Argentina presenta una tendencia de precipitaciones normales o superiores a lo normal.

Para el norte argentino, este escenario contempla una mayor probabilidad de lluvias y tormentas durante el período. Se trata de una tendencia general y no significa que necesariamente vaya a llover durante Nochebuena o Navidad.

Además, el comportamiento de El Niño es uno de los factores climáticos que se tienen en cuenta al analizar las condiciones esperadas para los próximos meses.

¿Y qué pasará en Santiago del Estero?

En cuanto a las temperaturas, las estimaciones mensuales de plataformas meteorológicas como AccuWeather, Tiempo3 anticipan un diciembre caluroso para Santiago del Estero, con temperaturas máximas que podrían rondar los 34°C y mínimas cercanas a los 22°C.

Captura accuWeather

También se contempla la posibilidad de entre 3 y 8 días con precipitaciones durante el mes. Sin embargo, estos valores son aproximaciones estadísticas y no permiten determinar qué sucederá específicamente durante las noches del 24 y 25 de diciembre.

Captura Tiempo3

Por ahora, a preparar el brindis

Lo cierto es que todavía habrá que esperar para conocer el pronóstico más preciso. A medida que se acerquen las fiestas, los informes meteorológicos permitirán tener un panorama mucho más claro sobre las temperaturas y las posibles lluvias.

Mientras tanto, los santiagueños pueden ir organizando los festejos, pensando en el menú y preparando la decoración.

Eso sí, hay algo que por ahora parece tener pronóstico favorable y no depende de ningún informe meteorológico: el vitel toné, los sanguchitos de miga y la mesa llena de cosas ricas no pueden faltar.

¿Mesa adentro o mesa afuera?. La respuesta llegará más adelante. ¡Pero que no falte el brindis!