Parastoo Ahmadi tiene además prohibido salir del país y ejercer actividades artísticas. Otros cuatro músicos también recibieron castigos similares.

Hoy 10:10

Las autoridades iraníes ejecutaron este martes la sentencia de 74 latigazos contra la cantante Parastoo Ahmadi y cuatro miembros de su grupo de música por emitir un concierto online en el que aparecía sin velo a finales de 2024.

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Ahmadi, Soheil Faghih-Nasiri, Amin Taheri, Amirali Pirnia y Mohsen Lashkari recibieron los 74 latigazos en las oficinas de la fiscalía de la ciudad central de Qom, informó el abogado de los condenados Mostafa Nili a la agencia ISNA.

La cantante fue condenada en junio de 2026 a 74 latigazos, dos años de prohibición de salida del país y dos años de inhabilitación para ejercer actividades artísticas por emitir un concierto a través de Internet en el que aparecía sin velo dos años antes.

Otras ocho personas que participaron en el concierto fueron condenadas a penas similares.

La joven artista publicó el 11 de diciembre un vídeo de 27 minutos en Youtube de un "concierto hipotético" celebrado en un histórico caravasar, en el cual aparece con un vestido largo de color negro, con los hombros descubiertos y sin velo, cantando varias canciones, acompañada por cuatro músicos.

Con esa actuación, Ahmadi desafió el estricto código de vestimenta y la prohibición de canto para mujeres en público.

La República Islámica de Irán no permite a las mujeres grabar discos y solo pueden dar conciertos para un público femenino, sin cámaras de vídeo o fotos.

En menos de 24 horas, las autoridades judiciales iraníes anunciaron que habían presentado una denuncia contra la cantante y sus acompañantes por celebrar el concierto "sin permiso" y sin respetar las "normas legales y religiosas".

Ahmadi ya se enfrentó a una denuncia cuando publicó la canción "De la sangre de la juventud de la patria" durante las protestas desatadas por la muerte de Mahsa Amini tras ser detenida por no llevar bien puesto el velo islámico en 2022.

El desafío de la joven cantante se produjo en un momento de tensiones en la República Islámica por el uso del velo, dos años después de las protestas masivas provocadas por la muerte de Amini.

Cuatro años después de la muerte de la joven de 22 años y en medio de la guerra con Estados Unidos, las autoridades iraníes han relajado las restricciones sobre la vestimenta de las mujeres en ciudades como Teherán, donde el uso del velo ha decaído de forma clara.

A pesar de la libertad con la vestimenta, la República Islámica mantiene leyes que limitan la libertad de las mujeres y que establecen que las casadas necesitan el permiso del marido para estudiar, trabajar o tener pasaporte, por ejemplo.