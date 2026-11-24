Participaron autoridades provinciales y municipales, junto a representantes de la colectividad sirio-libanesa, quienes destacaron la importancia de preservar las raíces culturales y mantener vivo el legado de los inmigrantes.

Hoy 10:40

En el Paseo Árabe “Dr. Abraham Camilo Brahim” de la ciudad Capital se realizó este martes por la mañana el acto por el 83° aniversario de la Independencia de la República del Líbano, con la presencia del vicegobernador Carlos Silva Neder en representación del gobernador Elías Suárez.

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También participaron de la ceremonia el presidente de Federación de Entidades Argentino-Árabes y de la Sociedad Sirio Libanesa de Santiago del Estero, Eden Habel Zapag; el ministro de Gobierno, Seguridad y Culto, Bernardo Herrera; el intendente de la Capital, Mario Benavente; representantes de las sociedades sirio-libanesas de Suncho Corral y Loreto, legisladores, concejales y autoridades de distintas instituciones.

La licenciada Lilian Jozami realizó una reseña histórica sobre la independencia del Líbano y el proceso migratorio de sus habitantes hacia Argentina. Destacó “el valor de preservar las raíces culturales y la memoria de los antepasados que llegaron al país en busca de un futuro mejor”.

Sostuvo que “las nuevas generaciones son portadoras de una memoria que permanece viva a través de las tradiciones, la música, la gastronomía y los recuerdos familiares” y remarcó: Está en nosotros reactivar esta identidad y hacerla permanecer”.

Seguidamente hizo referencia al difícil contexto que atraviesa actualmente el Líbano, marcado por los conflictos y las privaciones que afectan a su población. Finalmente, convocó a honrar las raíces y valorar la libertad, destacando la importancia de mantener viva la identidad sirio-libanesa y transmitirla a las futuras generaciones.

Por su parte, Zapag agradeció resaltó el aporte de los inmigrantes libaneses al crecimiento de la provincia y del país. También la importancia de mantener vivo el legado cultural y la identidad de las colectividades.

Finalmente, expresó sus deseos de paz para Líbano, Siria, Medio Oriente y la Argentina, renovando el compromiso de continuar fortaleciendo los vínculos culturales y las tradiciones de la comunidad sirio-libanesa.