Tiene 12 años, es de tamaño mediano y pertenece a la raza siamesa. Sus familiares esperan recibir información que permita encontrarla y llevarla nuevamente a casa.

Hoy 11:19

Una familia busca intensamente a Morita, una gata siamesa de 12 años que se perdió el pasado 22 de noviembre en barrio Reconquista, en la ciudad de Santiago del Estero.

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Según informaron a través de un pedido de difusión, Morita es de tamaño mediano y tiene características propias de su raza, con pelaje claro y zonas oscuras en el rostro, las patas y la cola.

Ante la preocupación por su paradero, sus dueños solicitan la colaboración de los vecinos y de todas aquellas personas que puedan aportar algún dato que permita encontrarla.

Quienes la hayan visto o tengan información sobre dónde podría estar pueden comunicarse mediante WhatsApp al 385 409-9664.

La familia agradece cualquier información que ayude a que Morita pueda regresar a su hogar.