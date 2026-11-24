Santiagueños, salteños, riojanos y catamarqueños participaron de la peña aniversario del grupo, que ofreció una noche de música en vivo, baile y reconocimientos.

Hoy 11:40

Kijanoss celebró sus 20 años de trayectoria con una noche especial que reunió a público de distintas provincias y convirtió a La Banda en punto de encuentro para los amantes de la música. La peña aniversario se realizó en coincidencia con el Día de la Música y convocó a santiagueños y visitantes que llegaron desde diferentes puntos del país.

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El encuentro tuvo lugar en el Patio de O-LI, ubicado en avenida Besares 2279, donde la celebración comenzó a las 18 y se extendió hasta las 5 de la madrugada. Entre los asistentes hubo público de Santiago del Estero, Salta, La Rioja, Catamarca y otras provincias.

La propuesta contó con una destacada grilla artística. La apertura estuvo a cargo de Musha del Monte, seguido por Canto de Barrio y Zappas Viejas. Luego se presentaron Los Hermanos Frías, hasta llegar al momento central de la noche con la actuación de Kijanoss.

Entre cada presentación, las sesiones de DJ de la casa mantuvieron el ritmo y el movimiento en la pista, acompañando una jornada que combinó diferentes estilos musicales.

Uno de los momentos especiales llegó con la entrega de reconocimientos por parte de la Municipalidad de La Banda, que distinguió al grupo por sus dos décadas de trayectoria artística.

El cierre estuvo a cargo de Suena Cumbia, que llevó la celebración hacia el ritmo tropical y prolongó la fiesta hasta las primeras horas de la mañana.

Desde la producción de Kijanoss expresaron su agradecimiento a los artistas que formaron parte de la programación, al público que llegó desde distintas provincias, a los medios de comunicación, trabajadores y colaboradores que hicieron posible la realización del evento.

También destacaron el acompañamiento recibido a lo largo de estos 20 años de trayectoria, en una celebración que reunió música, amistad y distintas generaciones en torno a una misma pasión.

De esta manera, Kijanoss festejó sus dos décadas con una peña multitudinaria, rodeado de su público y de artistas invitados, en una noche especial para la música santiagueña.