La divisa estadounidense volvió a subir este martes y llegó a los $1.605 para la venta. Mientras tanto, el dólar blue se mantuvo en $1.675 y las cotizaciones financieras también registraron fuertes movimientos. Enterate.

Hoy 12:12

El dólar oficial volvió a subir este martes y superó la barrera de los $1.600 en el Banco Nación, en una jornada marcada por la presión cambiaria y el aumento de las cotizaciones financieras. La moneda estadounidense alcanzó los $1.605 para la venta, mientras que el dólar blue se mantuvo en $1.675.

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La divisa retomó su tendencia alcista después del fin de semana largo y alcanzó un nuevo máximo nominal. En lo que va de noviembre, el tipo de cambio oficial acumula una suba de aproximadamente $45, en medio de una mayor demanda de dólares y movimientos en los mercados internacionales.

Por su parte, el dólar mayorista también avanzó durante la jornada y llegó a negociarse a $1.590, con un incremento de diez pesos respecto del cierre anterior.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) informó que el techo de la banda cambiaria se ubicó este martes en $1.981,64, por lo que el tipo de cambio mayorista todavía se mantiene por debajo del límite establecido para la flotación administrada.

El dólar blue y los financieros también alcanzan valores elevados

En el mercado informal, el dólar blue se mantuvo en $1.675 para la venta, sin cambios respecto de su cotización anterior.

En tanto, las variantes financieras continuaron mostrando una marcada volatilidad. El contado con liquidación (CCL), utilizado para transferir divisas al exterior mediante operaciones con activos financieros, llegó a superar los $1.800 en algunas operaciones.

Este escenario provocó una ampliación de la brecha cambiaria entre el dólar oficial mayorista y las cotizaciones financieras, que volvió a ubicarse en niveles elevados en comparación con los últimos meses.

Qué hay detrás de la suba del dólar

La presión sobre el mercado cambiario argentino coincide con un fortalecimiento internacional del dólar y una depreciación de distintas monedas de la región, entre ellas el real brasileño.

A nivel local, los inversores también siguen de cerca la evolución de las reservas internacionales del Banco Central, los vencimientos de deuda previstos para 2027 y la demanda de divisas de cara a las elecciones presidenciales del próximo año.

En este contexto, la atención del mercado se concentra en la capacidad del Gobierno para sostener la estabilidad cambiaria, contener la ampliación de la brecha y mantener el ritmo de acumulación de reservas.