El hecho fue descubierto este martes a las 7 de la mañana, cuando personal de ordenanza llegó al establecimiento y encontró una de las puertas violentadas.

Hoy 12:10

Un importante robo fue descubierto durante la mañana de este martes en el Colegio de Fátima, ubicado en calle Buenos Aires 2455, en la ciudad Capital. Delincuentes ingresaron al establecimiento educativo y se llevaron una computadora portátil y una suma de $360.000 en efectivo.

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La situación salió a la luz cerca de las 7, cuando un empleado de ordenanza llegó al edificio para comenzar su jornada laboral y advirtió que una de las puertas había sido violentada. De inmediato, comunicó lo sucedido a las autoridades de la institución.

Tras tomar conocimiento, la directora del colegio, de 53 años, realizó una revisión de las instalaciones y confirmó que faltaban una notebook y el dinero en efectivo.

A partir del hallazgo, intervino personal de la Comisaría Comunitaria N° 3, dependiente de la Departamental N° 16 Los Flores, que inició las actuaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

Mientras se intenta determinar en qué momento se produjo el ingreso de los delincuentes, efectivos de la División Policía Científica trabajaron en el establecimiento para realizar las pericias y levantar posibles rastros que permitan identificar a los responsables.

Por el momento, no hay personas identificadas por el hecho y la investigación continúa.