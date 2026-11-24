Cinco hombres han sido detenidos en Catamarca en los últimos procedimientos policiales relacionados con la violencia de género y familiar, abarcando la ciudad Capital y localidades aledañas.

Hoy 15:24

En un conjunto de intervenciones policiales realizadas entre la noche de ayer y la mañana de hoy, las fuerzas de seguridad de Catamarca han llevado a cabo la detención de cinco hombres sospechosos de estar involucrados en hechos de violencia de género y familiar. Estas operaciones se llevaron a cabo en diferentes puntos de la ciudad Capital, así como en el departamento La Paz y en Santa María.

Los informes policiales detallan que los procedimientos se realizaron en varias localidades, incluyendo una intervención en las inmediaciones de la plaza Virgen del Valle, donde un hombre de 40 años fue aprehendido tras intentar agredir físicamente a su expareja. Este individuo fue trasladado a la Seccional Primera y quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en función en el Distrito Este, mientras se instó a la víctima a formalizar la denuncia penal en la Unidad Judicial N° 1.

En otro procedimiento, ocurrido en el barrio Las Liebres del departamento La Paz, un hombre de 57 años fue detenido por un presunto caso de violencia de género en perjuicio de su pareja, de 43 años. Esta aprehensión fue ejecutada por efectivos del Destacamento Policial Quirós y de la Seccional de San Antonio, quien también quedó a disposición de la Fiscalía de la Sexta Circunscripción Judicial.

Un tercer arresto se produjo en el barrio 920 Viviendas durante la madrugada, donde un hombre de 37 años, identificado como Mastrotti, fue aprehendido por amenazar a su madre. Este caso fue gestionado por el Cuerpo Guardia Infantería Femenino (FÉNIX) y la Comisaría Cuarta, y el detenido permanece a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste.

En Santa María, otro hombre de 56 años fue arrestado por un hecho de violencia de género siguiendo las directrices de la Fiscalía de la Cuarta Circunscripción Judicial, que había ordenado las medidas pertinentes. Este tipo de intervenciones resalta la importancia de la colaboración entre las distintas dependencias policiales en la lucha contra la violencia familiar.

Finalmente, en el barrio Rivera del Valle, se realizó la aprehensión de un hombre de 51 años por supuestas agresiones a su pareja, durante la cual se confiscó una motocicleta Motomel 110 cc. que utilizaba. Al igual que en los casos anteriores, la situación judicial de los detenidos está siendo evaluada por las fiscalías correspondientes, mientras se invita a las víctimas a presentar sus denuncias en las unidades judiciales pertinentes.

Es fundamental que las víctimas de violencia familiar o de género sepan que pueden comunicarse de forma gratuita y anónima a la línea 144 o al 911, las cuales están disponibles las 24 horas del día, todos los días del año, para ofrecer asistencia y protección a quienes lo requieren.