Ante la preocupación por los reiterados hechos de inseguridad, los vecinos decidieron tomar medidas y organizar una red de comunicación para alertarse sobre situaciones de emergencia.

Hoy 14:58

La preocupación por la inseguridad volvió a encender las alarmas en el barrio 25 de Mayo de La Banda, donde los vecinos aseguran que los robos se repiten y que la situación se volvió cada vez más difícil de sobrellevar. Según manifestaron, durante la última semana se registraron dos nuevos hechos delictivos, lo que motivó reclamos y una mayor organización entre las familias del sector.

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Ante este escenario, los residentes realizaron una denuncia y se congregaron para exigir justicia y mayores controles. Además, decidieron implementar medidas para protegerse entre ellos. Una de las principales iniciativas fue el desarrollo de una aplicación para celulares denominada Alerta Vecinal, pensada para comunicar situaciones de emergencia y permitir que los habitantes puedan colaborar entre sí.

En diálogo con Noticiero 7, el vecino Cristian Ferreyra describió la preocupación que atraviesa el barrio y manifestó sus sospechas sobre una posible organización detrás de los hechos delictivos.

“Al parecer son una banda organizada que se va pasando información. Tal vez utiliza de alguna manera la bondad de la gente que a veces les ayuda, como personas que parecen recolectoras, que son cartoneros. Algunos hacen el trabajo correcto para ganarse su vida, pero hay otros que se visten de eso, se camuflan y a veces nos engañan y llevan información para los ladrones”, explicó.

El vecino también mencionó que se produjeron episodios de gravedad, con roturas de puertas y entraderas, que generaron temor entre las familias. Según manifestó, muchos habitantes viven solos o deben dejar sus domicilios desocupados durante varias horas por cuestiones laborales.

Crearon una aplicación para cuidarse entre vecinos

Frente a la reiteración de los robos, los residentes comenzaron a organizarse mediante grupos de WhatsApp y otras herramientas para compartir información sobre situaciones sospechosas. En ese contexto surgió Alerta Vecinal, una aplicación desarrollada por los propios habitantes del barrio.

“Nos hemos organizado y empezado a tomar acciones para cuidarnos entre nosotros. Diseñamos una aplicación que nos va a servir para eso. Cada uno de los que tenga instalada la aplicación va a poder salir al resguardo de las personas cuando alguien genere una emergencia”, contó Ferreyra.

La iniciativa busca fortalecer la comunicación y generar una red de colaboración, especialmente para quienes pasan buena parte del día fuera de sus casas o no cuentan con alguien que pueda permanecer al cuidado de sus viviendas.

“La unidad nos hace más fuertes. Estamos todos individualizados en sus casas y no sucede nada. De hecho, por estar en esa posición, sin preocuparnos por el otro, nos ha pasado lo que nos ha pasado”, reflexionó.

Ferreyra también señaló que, luego de los últimos episodios, hubo una mayor presencia policial en el sector. Según indicó, los efectivos comenzaron a realizar recorridos más frecuentes y mantuvieron contacto con los vecinos para avanzar en las averiguaciones.

En ese sentido, destacó la respuesta de la fuerza de seguridad y aseguró que, de acuerdo con la información que recibieron, ya habría datos sobre las personas que estarían involucradas en los robos.

Mientras esperan avances en las investigaciones, los vecinos del barrio 25 de Mayo buscan evitar nuevos hechos delictivos.