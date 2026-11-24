Tres jóvenes de San Salvador de Jujuy están desaparecidas desde ayer mientras realizaban un trekking hacia la Cascada de Las Escaleras.

Hoy 14:52

La búsqueda de tres jóvenes desaparecidas durante un trekking en Jujuy ha generado gran preocupación en la comunidad. Las tres mujeres, oriundas de San Salvador de Jujuy, desaparecieron el día de ayer mientras se dirigían a la Cascada de Las Escaleras en el departamento Palpalá. Según informes del Comité Interinstitucional de Actuación en Casos de Desaparición de Mujeres, Niñas y Personas de la Diversidad (CINDAC), se están realizando esfuerzos coordinados para localizarlas.

Las jóvenes desaparecidas son María Belén Ferreti, de 29 años, Victoria Leonor Guaymás, de 19 años, y María Candela Guaymás, de 29 años. La primera, María Belén, tiene cabello largo de color negro, tez blanca, contextura delgada, piercing en el ombligo, un tatuaje en el hombro izquierdo y utiliza lentes. Hasta el momento, no se han obtenido detalles sobre su vestimenta al momento de su desaparición.

Por otro lado, Victoria Leonor Guaymás, de 19 años, es descrita como de contextura delgada, con cabello largo y rizado de color negro y tez blanca. Al momento de ser vista por última vez, llevaba puesta una remera y un short de color marrón, además de zapatillas beige. Su descripción es fundamental para las autoridades en la búsqueda.

María Candela Guaymás, también de 29 años, posee cabello largo negro, tez blanca y contextura delgada, así como ojos marrones. Se le reconoce por un tatuaje de árbol de la vida en la espalda. En el momento de su desaparición, ella vestía una remera, short corto y zapatillas negras. La coordinación entre las autoridades es crucial para obtener pistas que conduzcan a su paradero.

Las búsquedas se han intensificado en la zona alrededor de la Cascada de Las Escaleras, un popular destino para los excursionistas. Las condiciones climáticas y la geografía del área pueden complicar las labores de rescate y búsqueda, lo que ha llevado a las autoridades a solicitar la colaboración de la comunidad.

Las autoridades han instado a cualquier persona que tenga información sobre el paradero de estas tres jóvenes a comunicarse al 911 o dirigirse a la seccional de policía más cercana. También se ha habilitado un canal de comunicación vía WhatsApp al número 3886828607, para facilitar la recepción de datos relevantes.

La desaparición de estas jóvenes ha conmovido a la sociedad jujeña, que espera noticias positivas sobre su localización. La comunidad se mantiene alerta y solidaria, esperando que las autoridades logren dar con su paradero pronto.