La Gloria ratificó el escenario del partido del próximo fin de semana ante el Millonario.

Hoy 15:03

Instituto de Córdoba terminó con las especulaciones y confirmó que recibirá a River Plate en el estadio Monumental Presidente Perón, por los cuartos de final del Torneo Clausura 2026. La decisión llegó después de las dudas que se generaron por el estado del campo de juego, que había sufrido daños tras la realización de un recital.

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A través de sus redes sociales, la institución cordobesa publicó una imagen del césped acompañada por un mensaje contundente: "Tranquilos… En el Monumental Pdte. Perón, como siempre".

De esta manera, la Gloria mantendrá su localía en Alta Córdoba y aprovechará la ventaja deportiva que consiguió al finalizar en el primer puesto de la Zona A durante la fase regular.

Por qué estaba en duda el estadio de Instituto

La incertidumbre surgió luego del recital de María Becerra, realizado el último sábado en el Monumental Presidente Perón. El espectáculo dejó algunos sectores del césped dañados y obligó al club a evaluar las condiciones del terreno de juego.

De hecho, por la realización de ese evento, Instituto había tenido que trasladar su partido de octavos de final frente a Huracán al estadio Mario Alberto Kempes, donde consiguió una victoria por 2-1.

Ante este panorama, comenzó a tomar fuerza la posibilidad de que el enfrentamiento contra River también se disputara en el Kempes, un escenario con capacidad para aproximadamente 57.000 espectadores, frente a los cerca de 22.000 que puede albergar el estadio de Alta Córdoba.

Esa alternativa también habría permitido evaluar la presencia de público visitante y generar una mayor recaudación.

Sin embargo, la dirigencia y el cuerpo técnico encabezado por Diego Flores priorizaron la ventaja deportiva de jugar en su propia cancha, donde Instituto construyó buena parte de su campaña.

Con la confirmación de la sede, también quedó descartada la posibilidad de que los hinchas de River puedan asistir al encuentro.

Cuándo jugarán Instituto y River por los cuartos de final

El compromiso se disputará durante el fin de semana del 28 y 29 de noviembre, aunque la Liga Profesional todavía debe oficializar el día y el horario.

Instituto llega a esta instancia después de eliminar a Huracán por 2-1 y con la clasificación a la Copa Sudamericana 2027 asegurada.

Por su parte, River, dirigido por Leonardo Ponzio, avanzó a los cuartos de final tras superar por 3-1 a Lanús en el Monumental.

El encuentro será a partido único. En caso de igualdad al término de los 90 minutos, habrá tiempo suplementario y, si persiste el empate, la clasificación se definirá mediante tiros desde el punto penal.

Con el escenario confirmado, Instituto buscará hacerse fuerte en Alta Córdoba para dar el golpe ante River y conseguir un lugar en las semifinales del Torneo Clausura.