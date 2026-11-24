El partido se disputará el próximo domingo 6 de diciembre en el moderno escenario, con capacidad para 1.500 espectadores.

Hoy 14:35

Quimsa volverá a presentarse en la ciudad de Frías, pero esta vez para disputar un partido oficial de la Liga Nacional de Básquet.

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La Fusión recibirá a San Lorenzo el próximo domingo 6 de diciembre, en el Estadio Ciudad de Frías, en un encuentro que permitirá acercar la máxima categoría del básquet argentino al interior de Santiago del Estero.

El conjunto santiagueño ya conoce el escenario de la denominada Ciudad de la Amistad, donde anteriormente disputó encuentros amistosos de pretemporada frente a Olímpico de La Banda y Atenas de Córdoba. Sin embargo, esta será una nueva oportunidad para que el público de Frías disfrute de un compromiso oficial de la Liga Nacional.

Un moderno estadio para recibir a la Liga Nacional

El Estadio Ciudad de Frías cuenta con una capacidad para 1.500 espectadores sentados y una superficie total de 1.200 metros cuadrados, con instalaciones preparadas para albergar competencias deportivas de primer nivel.

Entre sus comodidades se destacan los vestuarios para ambos equipos, un sector destinado a los árbitros, sanitarios y amplios accesos para el público.

Además, el campo de juego dispone de piso de parquet, estructuras deportivas completas y una pantalla electrónica de resultados, equipada con relojes reglamentarios y mesa de control.

Con este encuentro, Quimsa volverá a llevar el básquet de máxima categoría a Frías, en una jornada que tendrá como protagonista al conjunto santiagueño frente a San Lorenzo y que permitirá a los aficionados de la región disfrutar de la Liga Nacional en su ciudad.