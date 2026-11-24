La ceremonia se realizó en el Centro de Convenciones Fórum, con la participación de estudiantes y docentes de toda la provincia. En esta edición se reconoció a jóvenes escritores, periódicos escolares y proyectos educativos, y se anunció la quinta convocatoria para 2027.

Hoy 13:39

El gobernador Elías Suárez participó este lunes en el Centro de Convenciones Fórum de la premiación del 4° concurso literario “De Ana Frank a nuestros días”, oportunidad en la que resaltó la necesidad de generar espacios de expresión que fortalezcan el pensamiento crítico, la empatía y acompañen a los jóvenes frente a los desafíos del presente y del porvenir.

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Ante un auditorio colmado por estudiantes y docentes de toda la provincia, el mandatario llamó a reflexionar sobre el legado de Ana Frank, la defensa de los derechos humanos y la convivencia democrática.

También fueron parte de la ceremonia el vicegobernador Carlos Silva Neder; el jefe de Gabinete de Ministros, Víctor Araujo; la ministra de Educación, Ciencia y Tecnología, Mariela Nassif; el subsecretario de Educación, Alejandro Píccoli; y el director del Centro Ana Frank Argentina para América Latina, Héctor Shalom, junto a autoridades educativas, directivos, docentes, familiares y jóvenes participantes de distintas instituciones escolares del territorio santiagueño, incluidas escuelas rurales.

“Este concurso –dijo Suárez en su discurso– nos permite expresarnos y tener una mirada en la enseñanza de Ana Frank, que a través de la escritura pudo trascender en el tiempo y transmitirnos una enseñanza fundamental: ‘No debemos permanecer indiferentes ante el sufrimiento de los demás’; y nos enseña siempre con una mirada de esperanza a tratar de sortear las dificultades”.

Reflexionó: “Eso es lo valioso de un concurso donde, además de capacitarnos, nos ayuda a pensar, nos enseña a mirar el futuro, nos prepara para los tiempos difíciles y nos da herramientas para poder seguir todos los días trabajando y compartiendo con los demás nuestras propias experiencias”.

En esa misma línea, expresó el orgullo que representa para Santiago del Estero ser protagonista a nivel nacional en esta propuesta formativa y ratificó el deber del Estado provincial de garantizar oportunidades educativas que permitan construir una provincia cada vez más justa y solidaria.

“En experiencias como estas vamos a seguir trabajando. Es nuestro compromiso, pero además también es nuestro deber poder transmitirles a los alumnos y a los jóvenes en toda la provincia que debemos pensar que la educación es una herramienta de trabajo para sortear los problemas y también para llevar adelante a una provincia que a lo largo del tiempo y de la historia siempre se caracterizó por asumir los compromisos que los tiempos nos van poniendo, saliendo adelante con fe, con esperanza y rogándole a Dios que siempre nos acompañe”, sostuvo el gobernador.

A su turno, la ministra Nassif resaltó que esta política pública impulsada por el Gobierno provincial trasciende el mero reconocimiento literario para celebrar la capacidad crítica y el compromiso humano de las nuevas generaciones. Precisó que en esta cuarta edición participaron 54 cursos que elaboraron periódicos escolares, 222 textos literarios de estudiantes y 24 proyectos educativos presentados por docentes.

“En Santiago del Estero sostenemos una profunda convicción que orienta las políticas públicas que encabeza el gobernador Elías Suárez. El desarrollo de una provincia no se mide solamente por sus obras, su crecimiento económico o sus avances tecnológicos, sino también por la calidad humana de la sociedad que somos capaces de construir”, sentenció.

“Queremos jóvenes preparados en ciencia y tecnología, pero también ciudadanos libres, solidarios, comprometidos con su comunidad y respetuosos de los derechos de los demás, educando para la paz y la convivencia democrática”, sostuvo.

Por su parte, el director del Centro Ana Frank Argentina para América Latina, Héctor Shalom, destacó que en esta edición se duplicó la participación de escuelas y jóvenes escritores respecto del año anterior, posicionando a Santiago del Estero como la provincia con mayor cantidad de proyectos, periódicos escolares, estudiantes y docentes participantes en todo el país.

Además, anunció el inicio de la quinta edición del certamen, de cara al 80° aniversario de la publicación del Diario de Ana Frank, que se cumplirá en 2027.

“Santiago del Estero se convirtió en la provincia con más escritores, docentes y proyectos periódicos de todo el país, con una enorme presencia de escuelas rurales, y eso es fruto de una decisión política y del trabajo de sus equipos técnicos”, afirmó Shalom.

En este marco, se entregaron diplomas, ejemplares impresos de los periódicos escolares y distinciones a los ganadores de la edición 2026, además de una mención especial a los galardonados el año pasado.

En la categoría Periódicos Escolares, se otorgó el viaje educativo “Buenos Aires: Testimonios, memoria y cultura” al Agrupamiento N° 86.135 – Escuela N° 403 de Perchil Bajo, por su publicación “El Refugio: voces que rompen el silencio”; y al Agrupamiento N° 86.135 – Escuela N° 141 de Linton, por su periódico “Yuyay Wasi: Casa de la memoria”. Ambas instituciones están ubicadas en el departamento San Martín.

Asimismo, resultaron ganadoras del primer premio —un viaje de formación a Países Bajos en 2027 dentro del programa “Ámsterdam desde la mirada de Ana Frank”— las estudiantes Sol Guillermina Palavecino, de la Escuela de Agricultura, Ganadería y Granja, por su texto “La casa de mis abuelos” (Categoría 1), y Zoe Abigail Hernando Rodríguez, de la Espea N° 1 “Nicolás Segundo Gennero”, por su obra “La forma de quedarse” (Categoría 2).

Finalmente, en la categoría Proyectos Educativos Docentes, ganó un viaje a Ámsterdam, integrando la delegación nacional y latinoamericana, la profesora Mónica Elizabeth Medina, de la Escuela N° 1.241 “Benjamín Santillán”, por su trabajo “No era solo una burla. Estudiantes que leen, investigan y transforman la convivencia escolar”.