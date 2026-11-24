El subsecretario de Turismo Nelson Bravo destacó el movimiento de visitantes en la provincia y sostuvo que, pese a la caída del consumo a nivel nacional, el destino mostró un buen desempeño en comparación con otros puntos turísticos.

Hoy 13:36

Santiago del Estero registró una importante cantidad de visitantes durante el último fin de semana largo. Así lo destacó el subsecretario de Turismo de la provincia, Nelson Bravo, en diálogo con Radio Panorama, donde realizó un balance del movimiento turístico y analizó el contexto económico nacional.

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“Al hacer un análisis, más allá de los números, tiene que haber referencias comparativas con los números del año pasado, cuando hubo más ocupación. Si la comparación es con otros lugares y con la caída del consumo que hubo a nivel país, Santiago del Estero se ha destacado”, afirmó el funcionario.

Bravo señaló que los resultados deben evaluarse teniendo en cuenta la situación económica que atraviesa el país y las dificultades que enfrenta el sector turístico. En ese sentido, sostuvo que el principal desafío es adaptarse a un escenario complejo y trabajar para sostener la actividad.

“El principal desafío es vivir el día a día. No se le puede contar al sector privado lo que es la caída del consumo”, expresó. Además, explicó que desde el Estado provincial se busca impulsar la llegada de visitantes mediante la organización de eventos y una agenda de actividades con continuidad respecto de años anteriores.

Al respecto, indicó que se trabaja en una programación similar a la del año pasado, con proyección hacia 2027, y en la búsqueda de nuevas estrategias para acompañar al sector privado. Entre las alternativas mencionó promociones y descuentos que permitan incentivar los viajes y las escapadas.

Inversiones en infraestructura turística

El subsecretario también destacó las inversiones que lleva adelante la provincia para fortalecer la conectividad y la infraestructura vinculada al turismo. Como ejemplo, mencionó la nueva terminal de ómnibus de Las Termas de Río Hondo y la ampliación del aeropuerto de la ciudad Capital.

En materia de conectividad aérea, resaltó la llegada de JetSMART, que incorporará cinco vuelos semanales con aeronaves de gran capacidad, a los que se suman los dos servicios semanales de Aerolíneas Argentinas. Según explicó, esta oferta permitirá prácticamente duplicar la capacidad de transporte aéreo disponible.

El desafío de sostener las escapadas turísticas

Finalmente, Bravo reconoció que, en un contexto de restricciones económicas, el turismo suele quedar detrás de otras necesidades prioritarias de las familias.

“La salud, la alimentación y la educación están en primer lugar siempre; después llegan otras actividades, entre ellas la turística, que pasa a ser una segunda o tercera prioridad”, señaló.

En ese escenario, consideró que la propuesta de eventos resulta fundamental para sostener el movimiento de visitantes, especialmente porque los argentinos ya incorporaron el hábito de realizar escapadas cortas durante los fines de semana largos.

“Es importante la propuesta de eventos porque el argentino ya tiene el ejercicio de la escapada corta, del fin de semana largo”, concluyó.