Los niños de las categorías 2018 y 2019 se consagraron campeones en el Torneo Nacional Virgen del Valle.

Hoy 14:20

La escuelita de fútbol infantil Juventud Ferroviaria tuvo una destacada actuación en el Torneo Nacional Virgen del Valle y se quedó con la Copa de Oro en dos categorías.

Los equipos 2018 y 2019, dirigidos por Alejandro Páez, lograron consagrarse campeones luego de definir sus respectivas finales desde el punto penal.

En la categoría 2018, Juventud Ferroviaria empató 0 a 0 y luego se impuso en la tanda de penales. En tanto, la 2019 igualó 1 a 1 y también festejó tras imponerse desde los doce pasos.

De esta manera, la escuelita cerró una gran participación con dos títulos nacionales y el reconocimiento para sus pequeños futbolistas y todo el cuerpo técnico.