Tras alcanzar un mínimo histórico de 1,2 millones de nuevas infecciones, Naciones Unidas alertó sobre un posible retroceso en la lucha contra el virus.

Hoy 14:17

Las infecciones por VIH podrían aumentar a partir de 2027 luego de alcanzar los mínimos ‌históricos, advirtió la ONU. Esto se debe a los recortes presupuestarios y a las campañas contrarias a los derechos humanos.

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"Estamos a punto de acabar con el sida —esta ha sido ‌la mayor hazaña de la salud mundial— y, justo cuando deberíamos culminarla, los recortes y el retroceso en materia de derechos humanos amenazan con echar por tierra nuestros logros", declaró a Reuters la directora ejecutiva de ONUSIDA Winnie Byanyima.

Así, desde la agencia indicaron que "aún no disponen de los datos, pero ven indicios de un retroceso". Los últimos datos de ONUSIDA publicados el martes muestran que las nuevas infecciones del año pasado ‌alcanzaron un mínimo histórico de 1,2 millones frente al máximo de 3,5 millones en 1994.

Byanyima afirmó que el impacto de los recortes en la financiación podría empezar a notarse pronto en ‌las cifras de infecciones, ya que algunos países tienen dificultades para cubrir el déficit por sus propios medios, lo que provoca el cierre de centros ‌de prevención y recortes de personal.

"Todo esto son señales de lo que está por venir, que probablemente será un aumento de los nuevos contagios", afirmó, y añadió que las cifras ya estaban aumentando en algunas zonas de Sudamérica.