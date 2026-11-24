El entrenador de Instituto se mostró confiado de cara al duelo de cuartos de final del Torneo Clausura.

Hoy 14:42

La previa del cruce entre Instituto de Córdoba y River Plate, por los cuartos de final del Torneo Clausura 2026, comenzó a levantar temperatura. El entrenador de la Gloria, Diego Flores, dejó declaraciones contundentes sobre el equipo dirigido por Leonardo Ponzio y aseguró que sus jugadores están preparados para afrontar el desafío.

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"River no intimida. Es fútbol argentino. Creo que, en este torneo, perdieron seis partidos y nosotros dos", expresó el técnico cordobés durante una conferencia de prensa posterior al entrenamiento de su equipo.

El entrenador, conocido como el Traductor, mostró confianza en sus dirigidos y remarcó que Instituto tiene argumentos para competir frente al Millonario, pese a la jerarquía individual de su plantel.

"Es un rival durísimo, con mucha jerarquía", reconoció Flores, aunque también dejó en claro que su equipo cuenta con herramientas para intentar quedarse con la clasificación.

La localía, una de las claves para Instituto

Uno de los aspectos que destacó el entrenador fue la posibilidad de disputar el encuentro en Alta Córdoba, donde la Gloria buscará aprovechar el respaldo de sus hinchas.

"Tenemos la gran ventaja de haber salido primeros y tener la localía", señaló Flores, convencido de que jugar en casa puede ser un factor importante en una instancia eliminatoria.

Además, anticipó la actitud con la que sus futbolistas afrontarán el compromiso: "Vamos a prepararnos para generar un partido muy bien jugado, con el cuchillo entre los dientes".

Lejos de mostrarse intimidado por el rival, el técnico insistió en que Instituto buscará imponer sus condiciones desde el comienzo.

"River va a tener que hacer mucho. Nosotros también vamos a dejar la vida", sentenció.

River llega tras eliminar a Lanús

Instituto consiguió su clasificación a los cuartos de final después de superar a Huracán en una serie disputada en el estadio Mario Alberto Kempes.

Por su parte, River avanzó a esta instancia luego de imponerse por 3-1 ante Lanús en el Monumental, resultado que le permitió continuar en carrera por el título.

Ahora, ambos equipos se enfrentarán este fin de semana en Alta Córdoba, en un duelo que promete ser uno de los más atractivos de los cuartos de final.

Con el respaldo de su gente y la confianza de su entrenador, Instituto buscará dar el golpe ante River y conseguir un lugar entre los cuatro mejores del Torneo Clausura.