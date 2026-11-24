Los trabajos abarcan un tramo de aproximadamente 1.100 metros, desde calle 1 hasta calle 12. Desplegaron maquinaria pesada y cuadrillas municipales para retirar los residuos acumulados y recuperar el espacio.

Hoy 14:39

La Municipalidad de La Banda informa que dio inicio a un importante operativo de limpieza, saneamiento y erradicación de un basural a cielo abierto que afecta a los vecinos de los barrios San Fernando y El Paraíso.

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Las tareas se desarrollan a lo largo de un tramo de aproximadamente 1.100 metros, comprendido desde calle 1 hasta calle 12, con el despliegue de maquinaria pesada y cuadrillas municipales abocadas al despeje y retiro de residuos acumulados en el sector.

Esta intervención forma parte de la agenda permanente de higiene urbana impulsada por la gestión del intendente Llamil Abdala, con el objetivo de recuperar espacios públicos, sanear puntos críticos y mejorar las condiciones ambientales y sanitarias para las familias de la zona.

Desde la comuna destacaron que, para sostener los resultados de estos trabajos y evitar que el basural vuelva a formarse,resulta fundamental el compromiso y el acompañamiento de toda la comunidad, recordando que no arrojar residuos en lugares no habilitados también es una forma de cuidar nuestros barrios y construir entre todos una ciudad más limpia y ordenada.