France Football dio a conocer las 11 votaciones del capitán de la Selección Argentina, tanto para el Balón de Oro como para el Trofeo Kopa.

Hoy 15:17

Lionel Messi es el máximo ganador del Balón de Oro, con ocho conquistas, pero también fue protagonista de la historia del prestigioso galardón desde otro lugar: como votante. Ahora, France Football difundió el registro completo de las 11 elecciones en las que participó el rosarino, con una particularidad que llamó la atención: cuatro futbolistas argentinos aparecieron entre sus elegidos.

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El capitán de la Selección argentina participó entre 2011 y 2015 de la votación del premio principal, cuando los capitanes de los seleccionados nacionales formaban parte del jurado. Posteriormente, desde 2021, comenzó a intervenir en la elección del Trofeo Kopa, que distingue a los mejores futbolistas jóvenes.

El repaso de sus preferencias dejó varios datos interesantes, desde su inclinación por antiguos compañeros del Barcelona hasta una votación que terminó definiéndose por apenas dos puntos.

Los cuatro argentinos que recibieron votos de Messi

Entre los compatriotas que integraron los podios elegidos por el rosarino aparecen Sergio Agüero, Ángel Di María, Javier Mascherano y Alejandro Garnacho.

El Kun fue seleccionado en dos oportunidades, mientras que Di María y Mascherano recibieron el respaldo de Messi en una misma edición. Garnacho, en tanto, apareció entre sus preferencias para el Trofeo Kopa.

Una de las votaciones más significativas se produjo en 2014, después del Mundial de Brasil. En aquella ocasión, Messi eligió a Ángel Di María en el primer puesto, ubicó a Andrés Iniesta en el segundo y completó su podio con Javier Mascherano.

En ese sistema, el primer lugar otorgaba cinco puntos, el segundo tres y el tercero uno.

Otro detalle que surge del registro es que, durante sus cinco participaciones en la elección del Balón de Oro, Messi votó exclusivamente a futbolistas con los que había compartido plantel en Barcelona o en la Selección argentina.

Su favorito más recurrente fue Andrés Iniesta, quien apareció en los cinco podios del rosarino y encabezó dos de ellos.

Todos los votos de Messi para el Balón de Oro

2011: Xavi Hernández (1.º), Andrés Iniesta (2.º) y Sergio Agüero (3.º).

Xavi Hernández (1.º), Andrés Iniesta (2.º) y Sergio Agüero (3.º). 2012: Andrés Iniesta (1.º), Xavi Hernández (2.º) y Sergio Agüero (3.º).

Andrés Iniesta (1.º), Xavi Hernández (2.º) y Sergio Agüero (3.º). 2013: Andrés Iniesta (1.º), Xavi Hernández (2.º) y Neymar (3.º).

Andrés Iniesta (1.º), Xavi Hernández (2.º) y Neymar (3.º). 2014: Ángel Di María (1.º), Andrés Iniesta (2.º) y Javier Mascherano (3.º).

Ángel Di María (1.º), Andrés Iniesta (2.º) y Javier Mascherano (3.º). 2015: Luis Suárez (1.º), Neymar (2.º) y Andrés Iniesta (3.º).

El voto decisivo de Messi en el Trofeo Kopa

Desde 2021, el astro argentino también participa en la elección del Trofeo Kopa, reservado para distinguir a los talentos jóvenes del fútbol mundial.

En sus seis votaciones, Messi mostró una marcada preferencia por futbolistas surgidos o vinculados al Barcelona, entre ellos Pedri, Gavi, Lamine Yamal y Pau Cubarsí.

Uno de los datos más llamativos corresponde a la edición de 2026, cuando su elección tuvo un peso determinante en una definición extremadamente ajustada.

Lamine Yamal terminó imponiéndose sobre Pau Cubarsí por 96 puntos contra 94, una diferencia de apenas dos unidades. La votación del rosarino, que ubicó a Yamal primero y a Cubarsí segundo, resultó clave para establecer ese margen.

Todos los votos de Messi para el Trofeo Kopa

2021: Pedri (1.º), Nuno Mendes (2.º) y Jude Bellingham (3.º).

Pedri (1.º), Nuno Mendes (2.º) y Jude Bellingham (3.º). 2022: Gavi (1.º), Nuno Mendes (2.º) y Jude Bellingham (3.º).

Gavi (1.º), Nuno Mendes (2.º) y Jude Bellingham (3.º). 2023: Jamal Musiala (1.º), Pedri (2.º) y Jude Bellingham (3.º).

Jamal Musiala (1.º), Pedri (2.º) y Jude Bellingham (3.º). 2024: Lamine Yamal (1.º), Pau Cubarsí (2.º) y Alejandro Garnacho (3.º).

Lamine Yamal (1.º), Pau Cubarsí (2.º) y Alejandro Garnacho (3.º). 2025: Lamine Yamal (1.º), Désiré Doué (2.º) y Pau Cubarsí (3.º).

Lamine Yamal (1.º), Désiré Doué (2.º) y Pau Cubarsí (3.º). 2026: Lamine Yamal (1.º), Pau Cubarsí (2.º) e Ibrahim Maza (3.º).

El registro difundido por France Football permite conocer otra faceta de Messi en la historia del Balón de Oro. Además de sus ocho conquistas, sus elecciones reflejan el reconocimiento hacia antiguos compañeros, figuras de la Selección argentina y jóvenes talentos que comenzaron a destacarse en el fútbol internacional.