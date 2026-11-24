El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) definió a favor del seleccionado senegalés en su disputa con Marruecos, a 10 meses de la escandalosa final del torneo continental. Revirtió la decisión de la CAF, que había declarado campeón a los marroquíes.

Hoy 15:31

La Copa Africana de Naciones tuvo este martes un desenlace histórico, pero fuera de las canchas. El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) falló a favor de Senegal y le devolvió oficialmente el título continental, después de revocar la decisión de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), que había declarado campeón a Marruecos tras una polémica final.

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La resolución, conocida este martes 24 de noviembre de 2026, puso fin a una disputa que se extendió durante diez meses y confirmó el resultado deportivo del encuentro disputado el 18 de enero en Rabat, donde Senegal había derrotado por 1-0 a Marruecos en tiempo suplementario.

El conflicto comenzó cuando varios futbolistas senegaleses abandonaron momentáneamente el campo de juego en señal de protesta por un penal sancionado a favor del seleccionado marroquí durante el tiempo añadido.

Aunque los jugadores regresaron y el partido continuó, la situación derivó en una batalla reglamentaria que terminó en el máximo tribunal de arbitraje deportivo.

La polémica final que desató el conflicto

El encuentro decisivo de la Copa Africana de Naciones estuvo marcado por una situación de extrema tensión cuando el árbitro Jean-Jacques Ngambo Ndala sancionó un penal para Marruecos en los instantes finales del tiempo reglamentario.

La decisión provocó la protesta de los jugadores de Senegal, varios de los cuales se retiraron temporalmente del terreno de juego.

Sin embargo, el encuentro pudo reanudarse y Brahim Díaz falló el penal que le habría permitido a Marruecos ponerse en ventaja.

Posteriormente, durante el tiempo suplementario, Pape Gueye convirtió el único gol del partido y le dio a Senegal la victoria por 1-0, resultado con el que sus futbolistas celebraron inicialmente la conquista del título.

La polémica continuó fuera del campo. Marruecos presentó una reclamación ante la CAF, que inicialmente fue rechazada por su Comité de Disciplina.

No obstante, el 17 de marzo, el Comité de Apelación de la CAF modificó el resultado a un 3-0 a favor de Marruecos, al considerar que Senegal había incurrido en una infracción reglamentaria por abandonar temporalmente la cancha.

De esa manera, el organismo africano le quitó el campeonato a Senegal y proclamó campeón al seleccionado marroquí.

Por qué el TAS falló a favor de Senegal

La Federación Senegalesa de Fútbol recurrió al Tribunal de Arbitraje Deportivo, que celebró una audiencia a puertas cerradas el pasado 8 de octubre en Lausana, Suiza.

El tribunal concluyó que la decisión de reanudar o suspender definitivamente un partido corresponde exclusivamente al árbitro, quien había determinado que estaban dadas las condiciones para continuar el encuentro.

Según los fundamentos del fallo, los artículos 82 y 84 del reglamento de la Copa Africana de Naciones se aplican a situaciones en las que la conducta de un equipo provoca la suspensión definitiva de un partido.

En este caso, el árbitro permitió que el juego se reanudara, ambos seleccionados regresaron al campo y el encuentro terminó con un resultado deportivo válido.

Por ese motivo, el TAS consideró que no correspondía modificar el marcador ni otorgarle una victoria administrativa a Marruecos.

El tribunal también reconoció que el árbitro tomó su decisión en un contexto de gran tensión, pero sostuvo que esa circunstancia no permitía calificar su actuación como arbitraria.

Qué pasó con las sanciones a Senegal

La resolución también distinguió entre el resultado deportivo y las posibles consecuencias disciplinarias por el comportamiento de los protagonistas.

El TAS señaló que la Federación Senegalesa de Fútbol, el entrenador Pape Thiaw y determinados jugadores ya habían recibido sanciones disciplinarias impuestas por la CAF mediante procedimientos independientes.

Sin embargo, esas medidas no justificaban anular el resultado de una final que el árbitro había decidido continuar.

De esta manera, el tribunal dejó sin efecto la victoria administrativa de Marruecos y restituyó el triunfo por 1-0 conseguido por Senegal en la cancha.

Senegal vuelve a ser oficialmente campeón de África

Después de diez meses de incertidumbre y reclamos, el seleccionado senegalés recuperó el reconocimiento oficial como campeón de la Copa Africana de Naciones 2025, cuya final se disputó en enero de 2026.

El fallo representa un precedente relevante sobre la autoridad arbitral para decidir la continuidad de los partidos y los límites de la intervención posterior de los organismos disciplinarios.

Así, Senegal volvió a quedarse con el título que había conquistado frente a Marruecos, en una final que comenzó con un escándalo dentro del campo de juego y terminó resolviéndose en los tribunales deportivos.