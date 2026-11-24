Los datos del Indec revelaron que la actividad económica creció un 1,1% en septiembre, pero la recuperación no alcanzó para revertir la contracción trimestral. El resultado definitivo del PBI se conocerá en diciembre.

Hoy 16:06

La economía argentina ingresó en recesión técnica durante el tercer trimestre de 2026, luego de acumular dos períodos consecutivos de caída en la actividad. Así se desprende de los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), que mostraron una recuperación mensual en septiembre, aunque insuficiente para revertir la tendencia negativa.

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Según el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), la actividad registró un crecimiento del 1,1% en septiembre respecto de agosto. Sin embargo, este repunte no logró compensar las bajas anteriores, por lo que el tercer trimestre terminó con una contracción frente al período abril-junio.

Los datos oficiales indican que el Producto Bruto Interno (PBI) había retrocedido un 0,6% durante el segundo trimestre. Posteriormente, la actividad económica sufrió una caída mensual del 2,8% en julio y apenas logró recuperarse un 0,1% en agosto, antes de mostrar una mejora en septiembre.

De esta manera, Argentina cumplió con las condiciones que habitualmente se utilizan para definir una recesión técnica: dos trimestres consecutivos de contracción económica, medidos a partir de cifras desestacionalizadas.

No obstante, la confirmación definitiva llegará el próximo 16 de diciembre, cuando el Indec publique los resultados oficiales del PBI correspondientes al tercer trimestre.

En este contexto, las expectativas de crecimiento para 2026 también sufrieron importantes modificaciones. Mientras que a comienzos de año los analistas consultados por el Banco Central proyectaban una expansión del 3,5%, las estimaciones difundidas a fines de octubre redujeron esa previsión al 0,7%.

Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, reconoció que las expectativas iniciales de crecimiento no se cumplieron, aunque sostuvo que desde agosto comenzaron a observarse señales de recuperación.

De cara al cierre del año, los especialistas mantienen expectativas de una mejora en la actividad. El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) anticipó un crecimiento del 2% durante el cuarto trimestre, lo que permitiría revertir la tendencia recesiva si las proyecciones finalmente se concretan.