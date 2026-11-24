El delantero argentino habló sobre su futuro futbolístico y expresó su intención de retirarse con la camiseta del conjunto italiano, donde se convirtió en uno de los referentes.

Hoy 18:03

Paulo Dybala volvió a referirse a su futuro y manifestó su deseo de finalizar su carrera profesional en la Roma. El delantero cordobés realizó estas declaraciones en la conferencia de prensa previa al encuentro de este miércoles ante el París Saint-Germain, por la Champions League.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Espero que sí, para mí sería muy bonito. Llegué a Italia a los 18 años y no me veo en otro lugar”, expresó la Joya al ser consultado sobre la posibilidad de retirarse en el conjunto de la capital italiana.

Sin embargo, el atacante evitó dar certezas sobre lo que sucederá una vez que finalice su contrato, que tiene vigencia hasta junio de 2027. El futbolista reconoció que el fútbol moderno puede deparar situaciones inesperadas y aseguró que actualmente está enfocado en disfrutar su presente.

Las declaraciones del campeón del mundo llegan en medio de las recurrentes versiones que lo vinculan con Boca Juniors, club al que manifestó su simpatía en reiteradas oportunidades.

Dybala transita su decimoquinta temporada en el fútbol italiano, donde desembarcó en 2012 procedente de Instituto de Córdoba para vestir la camiseta del Palermo. Posteriormente, defendió los colores de la Juventus hasta su llegada a la Roma en 2022.

Además, el argentino destacó el presente del equipo conducido por Gian Piero Gasperini, aunque consideró que todavía es prematuro hablar de una posible consagración en la Serie A.