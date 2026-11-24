El seleccionado dirigido por Pablo Prigioni enfrentará a Bahamas y Canadá este jueves 26 y domingo 29 de noviembre, respectivamente, en una nueva ventana FIBA. Qué resultados necesita para asegurar su participación en la próxima Copa del Mundo.

Hoy 17:50

La Selección Argentina de básquet afrontará una nueva ventana de las Eliminatorias FIBA con la posibilidad de asegurar su clasificación al Mundial de Qatar 2027. El conjunto dirigido por Pablo Prigioni recibirá a Bahamas y Canadá en dos compromisos fundamentales para su futuro.

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Ambos encuentros se disputarán en el Polideportivo Diego Armando Maradona de Zárate, donde el combinado nacional buscará aprovechar la localía. Argentina llega a esta instancia con un registro de seis victorias y dos derrotas en el Grupo F.

El escenario más favorable para el seleccionado nacional es conseguir una victoria en ambos compromisos. De esta manera, Argentina asegurará su clasificación al Mundial sin depender de otros resultados ni esperar hasta la última ventana de febrero.

En caso de vencer a Bahamas y perder frente a Canadá, el conjunto albiceleste necesitará que Panamá derrote al seleccionado bahameño el domingo 29 de noviembre para sellar su boleto a Qatar. De lo contrario, deberá esperar hasta el próximo año.

Una derrota frente a Bahamas complicaría el panorama de los dirigidos por Prigioni, que deberán seguir de cerca los resultados de sus rivales directos, principalmente Uruguay y el conjunto caribeño, ante la posibilidad de una igualdad en la tabla de posiciones.

Cabe recordar que las Eliminatorias de América otorgan siete plazas para la Copa del Mundo, que corresponden a los tres mejores seleccionados de cada grupo y al mejor cuarto de ambas zonas.

Argentina buscará regresar a la máxima cita del básquet internacional luego de haber quedado fuera del Mundial de 2023. En caso de no conseguir la clasificación durante esta ventana, tendrá dos nuevas oportunidades en febrero de 2027, cuando visite a Puerto Rico y Bahamas.

Los próximos partidos de Argentina en las Eliminatorias FIBA